Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında HJK Helsinki'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı jeneriklik golle 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti. (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi konuk etti. Fransız hakem Benoit Bastien'in yönettiği ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 65. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek gruplara kalma adına büyük avantaj elde etti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.

FENERBAHÇE - HELSINKI MAÇINDAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklik yaparak Helsinki karşısına çıktı. Tecrübeli teknik adam, Ferdi Kadıoğlu yerine Serdar Aziz'e, Mbwana Samatta yerine Jose Sosa'ya forma verdi. Fenerbahçe, mücadeleye Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Osayi, Samuel, Sosa, Gustavo, Novak, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil ve Miha Zajc ilk 11'i ile çıktı.

SERDAR AZİZ STOPERE, NOVAK SOL KANADA

Fenerbahçe, Helsinki karşısına da 3-4-3 sistemiyle çıkarken sarı lacivertli ekibin savunma kurgusunda değişiklik yaşandı. Vitor Pereira, Adana Demirspor maçında stoper bölgesinde görev verdiği Filip Novak'ı Helsinki karşısında sol bek pozisyonunda tercih etti. Tecrübeli teknik adam, Novak'ın yerine ise stoper bölgesinde Serdar Aziz'e şans verdi.

SANTRFOR MIHA ZAJC

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden ve sezonun ilk resmi maçında görev alamayan Enner Valencia'nın ardından Serdar Dursun'un da Adana Demirspor maçında sakatlanmasıyla santrfor bölgesinde Vitor Pereira'nın kimi tercih edeceği maç öncesinde merak konusuydu. Finansal Fair-Play kurallarından dolayı Mbwana Samatta'yı da UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazdırmayan sarı lacivertli ekipte Portekizli teknik adam Pereira, Helsinki karşısında en ileri uçta Miha Zajc'a şans verdi.

FENERBAHÇE'NİN KULÜBESİNDE SADECE 6 İSİM

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların çokluğu ve Finansal Fair-Play kurallarından dolayı yeni transferlerden bazılarının UEFA'ya bildirilen kadroda yer almamasından dolayı Helsinki karşısında sadece 6 isim kulübede yer aldı. Sarı lacivertli ekipte kaleciler Berke Özer ve Ertuğrul Çetin'in yanı sıra Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Nazım Sangare, mücadeleye kulübede başladı.

FENERBAHÇE SEYİRCİSİNE KAVUŞTU

Koronavirüs pandemisinden dolayı 2020 yılının mart ayından bu yana alınan karar doğrultusunda diğer takımlar gibi maçlarını seyircisiz oynayan Fenerbahçe, uzun bir aranın ardından ilk kez bir resmi maçta taraftarlarının karşısına çıktı. Yeni sezon öncesi İstanbul'da oynadığı hazırlık maçlarında taraftarları ile buluşan sarı-lacivertli ekip, son olarak 7 Mart 2020 tarihinde Denizlispor karşılaşmasını seyircili oynamıştı.

MESUT ÖZİL VE İRFAN CAN KAHVECİ'YE YOĞUN DESTEK

Uzun bir aranın ardından takımlarını ilk kez bir resmi maçta tribünden destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma bölümünde oyunculara büyük destek verdi. Takımdaki bütün oyuncuları tribünlere teker teker çağıran taraftarların, en çok ilgi gösterdiği isimler ise Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci oldu.

KAPTAN LUIZ GUSTAVO

Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo, HJK Helsinki karşısında karşılaşmaya kaptan olarak çıktı. Sarı lacivertli ekipte Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına ise Mesut Özil kaptan olarak mücadeleye başlamıştı.

HELSINKI'DEN 6 DEĞİŞİKLİK

HJK Helsinki Teknik Direktörü Toni Koskela ise haftasonu ligde oynadıkları Mariehamn ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı. Genç teknik adam, kalede Keto yerine Tannander'e, Kouassivi-Benissan yerine Saksela'ya, Djalo yerine O'Shaughnessy, Olusanya yerine Valencic'e, Peltola yerine Jair'e, Tenho yerine Riski'ye şans verdi. Helsinki sahaya, Tanander-Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski ve Valencic ilk 11'i ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19'uncu dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Luiz Gustavo'nun sert vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



22'nci dakikada Saksela, sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine yükseltti. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu altı pas noktasının gerisinde önünde bulan Jair'in sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



28'inci dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında Sosa'nın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Mesut Özil'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



51'inci dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Rakiplerinden sıyrılarak sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Osayi-Samuel, pasını penaltı noktasına yakın bir noktadaki İrfan Can'a çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda savunma kaleye doğru yönelen topa savunma müdahale etti.



65'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası önü sol çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.



Müsabaka Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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