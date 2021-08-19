UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, ilk maçta Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren gol Muhammed Gümüşkaya'dan geldi. Ayrıca bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Arda Güler de sahne aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, Avrupa mücadelesinde ilk kez sahada yer aldı.

Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği 16 yaşındaki futbolcu Arda Güler, Avrupa'da ilk kez boy gösterdi. Güler, 68. dakikada Filip Novak'ın yerine oyuna dahil oldu.

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