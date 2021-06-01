Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan öz eleştiri! "Sınıfta kaldık"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Teknik direktör konusuna değinen Koç, "Teknik direktör konusunda ne yazık ki kan uyuşmasını yakalayamadık. Belözoğlu'nun teknik direktör olarak devam etmesi her iki taraf için de risk." şeklinde konuştu. Ali Koç ayrıca Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak da kulüpte göreve devam etmeyeceğini açıkladı. 1959 yılı öncesi şampiyonluklar ile ilgili de konuşan Koç, “Derdimiz para veya yıldız değil, zaten artık yıldız takmayacağız” ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)