01 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan öz eleştiri! "Sınıfta kaldık"

Ali Koç'tan öz eleştiri! Sınıfta kaldık
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021

Fenerbahç Başkan , açıklamalarda bulundu. Birbirinden önemli ifadeler söyleyen Koç, futboldaki başarısızlık sebebiyle de öz eleştiri yaptı. Başkanlık sürecindeki 3 yıl boyunca futbolda sınıfta kaldıklarını belirten Koç, gösterilen performansa 10 üzerinden 5 verdi. İşte detaylar... | Son dakika haberleri ()

'de başkan , basın mensuplarıyla bir araya geldi. Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Ali Koç, futboldaki başarısızlık nedeniyle de öz eleştiri yaptı.

Başkanlık sürecindeki 3 yıl boyunca futbolda sınıfta kaldıklarını belirten Koç, gösterilen performansa 10 üzerinden 5 verdi.

İşte o açıklama;

"Futboldaki notumuz 10 üzerinden 5. , 10 üzerinden 7. Diğer branşlar 10 üzerinden 8. Mali bağımsızlık 10 üzerinden 6. Yeni gelir yaratma 10 üzerinden 9. Genel tasarruf 10 üzerinden 6. Beni buraya getirenlerin hak ettiği Fenerbahçe olmadan bırakmam."

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