01 Haziran 2021, Salı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan öz eleştiri! "Sınıfta kaldık"
Fenerbahç Başkan Ali Koç, açıklamalarda bulundu. Birbirinden önemli ifadeler söyleyen Koç, futboldaki başarısızlık sebebiyle de öz eleştiri yaptı. Başkanlık sürecindeki 3 yıl boyunca futbolda sınıfta kaldıklarını belirten Koç, gösterilen performansa 10 üzerinden 5 verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Ali Koç, futboldaki başarısızlık nedeniyle de öz eleştiri yaptı.
Başkanlık sürecindeki 3 yıl boyunca futbolda sınıfta kaldıklarını belirten Koç, gösterilen performansa 10 üzerinden 5 verdi.
İşte o açıklama;
"Futboldaki notumuz 10 üzerinden 5. Voleybol, basketbol 10 üzerinden 7. Diğer branşlar 10 üzerinden 8. Mali bağımsızlık 10 üzerinden 6. Yeni gelir yaratma 10 üzerinden 9. Genel tasarruf 10 üzerinden 6. Beni buraya getirenlerin hak ettiği Fenerbahçe olmadan bırakmam."
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