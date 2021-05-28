28 Mayıs 2021, Cuma
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Fenerbahçe tekrar listede
KPMG Football Benchmark ekibi, 'Avrupa Eliti 2021-Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Covid-19'un etkisiyle Avrupa'nın en değerli 32 kulübü 6,1 milyar euro değer kaybetti. Listeye yeniden giren F.Bahçe 184 milyon euro'luk değeriyle 32'nci, G.Saray ise (345 Milyon) 27. sırada yer buldu.
KPMG Football Benchmark ekibi, 'Avrupa Eliti 2021-Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Covid-19'un etkisiyle Avrupa'nın en değerli 32 kulübü 6,1 milyar euro değer kaybetti. Listeye yeniden giren F.Bahçe 184 milyon euro'luk değeriyle 32'nci, G.Saray ise (345 Milyon) 27. sırada yer buldu.
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