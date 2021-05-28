Fenerbahçe tekrar listede

KPMG Football Benchmark ekibi, 'Avrupa Eliti 2021-Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Covid-19'un etkisiyle Avrupa'nın en değerli 32 kulübü 6,1 milyar euro değer kaybetti. Listeye yeniden giren F.Bahçe 184 milyon euro'luk değeriyle 32'nci, G.Saray ise (345 Milyon) 27. sırada yer buldu.

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KPMGFootball Benchmark ekibi, 'Avrupa Eliti 2021-Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Covid-19'un etkisiyle Avrupa'nın en değerli 32 kulübü 6,1 milyar euro değer kaybetti. Listeye yeniden giren F.Bahçe 184 milyon euro'luk değeriyle 32'nci, G.Saray ise (345 Milyon) 27. sırada yer buldu.