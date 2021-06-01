01 Haziran 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Faturayı Emre Belözoğlu'na kestiler"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile devam edilmeyeceğini açıkladı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin bu kararını değerlendirdi. Uzundurukan, "Başarısızlığın faturasını Emre Belözoğlu'na kestiler" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
01.06.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Türkiye'nin EURO 2020 yolculuğu
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan seyirci müjdesi!
- Galatasaray'a sürpriz stoper adayı
- Ahmet Akcan: "Fenerbahçe Teknik Direktör Konusunda Neden Bekliyor Anlamıyorum" /Son Sayfa/31.05.2021
- "Hiçbir cümlesi 'öylesine' değil!
- Terim'in gözdesine Beşiktaş kancası! Menajeri...
- Galatasaray'a Perulu Stoper! Sürpriz Transfer Gündemi! / A Spor / Spor Gündemi / 30.05.2021
- Galatasaray'da Fortounis Sesleri! / A Spor / Spor Ajansı / 30.05.2021
- Filip Novak'a ülkesinden talip
Daha Fazla Gör
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig