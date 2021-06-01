Fenerbahçe'ye sert eleştiri! "Faturayı Emre Belözoğlu'na kestiler"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile devam edilmeyeceğini açıkladı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin bu kararını değerlendirdi. Uzundurukan, "Başarısızlığın faturasını Emre Belözoğlu'na kestiler" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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