27 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Benteke savaşı!

Beşiktaş, Aboubakar belirsizliği ve Şampiyonlar Ligi klasında bir golcü arayışında... Fenerbahçe ise bu sezon golcülerinden gerekli katkıyı alamadığı için bu bölgeyi yıldız bir isimle doldurmak istiyor. İki dev takım, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Christian Benteke'yi transfer listesine aldı ve ilk görüşmesini yaptı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Benteke savaşı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

Yeni sezon öncesi forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve aynı yıldızın peşine düştü.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Benteke savaşı!

Ezeli rakipler, ekibi ile sözleşmesi sona eren 'yi gündemine aldı. Belçikalı futbolcu için resmi temas sağlandı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Benteke savaşı!

İKİ KULÜP DE BİRE BİR GÖRÜŞME YAPTI

Hem Fener hem 'ın Benteke'nin Türk menajeri Kısmet Eriş'le görüşme yaptığı ortaya çıktı. 30 yaşındaki yıldızla 2 İngiliz ve 1 kulübünün de ilgilendiği belirlendi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Benteke savaşı!

CRYSTAL PALACE'DA KALMASI ÇOK ZOR

Takvim'in derlediği habere göre; Benteke, ile de yeni sözleşme görüşmesi yapıyor. Ancak maaş anlaşmazlığı nedeniyle Belçikalı forvetin takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülüyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Benteke savaşı!

GEÇEN SEZON LİGDE 10 GOLE İMZA ATTI

Daha önce Liverpool ve formalarını da giyen geçtiğimiz sezon 'de 30 maçta 10 gol attı. Benteke'nin 'nda da 16 golü var.

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