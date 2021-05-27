Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Benteke savaşı!

Beşiktaş, Aboubakar belirsizliği ve Şampiyonlar Ligi klasında bir golcü arayışında... Fenerbahçe ise bu sezon golcülerinden gerekli katkıyı alamadığı için bu bölgeyi yıldız bir isimle doldurmak istiyor. İki dev takım, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Christian Benteke'yi transfer listesine aldı ve ilk görüşmesini yaptı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Yeni sezon öncesi forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı yıldızın peşine düştü.

Ezeli rakipler, Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Christian Benteke'yi gündemine aldı. Belçikalı futbolcu için resmi temas sağlandı.





İKİ KULÜP DE BİRE BİR GÖRÜŞME YAPTI



Hem Fener hem Beşiktaş'ın Benteke'nin Türk menajeri Kısmet Eriş'le görüşme yaptığı ortaya çıktı. 30 yaşındaki yıldızla 2 İngiliz ve 1 İtalyan kulübünün de ilgilendiği belirlendi.



