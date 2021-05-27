Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Benteke savaşı!
Beşiktaş, Aboubakar belirsizliği ve Şampiyonlar Ligi klasında bir golcü arayışında... Fenerbahçe ise bu sezon golcülerinden gerekli katkıyı alamadığı için bu bölgeyi yıldız bir isimle doldurmak istiyor. İki dev takım, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Christian Benteke'yi transfer listesine aldı ve ilk görüşmesini yaptı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Yeni sezon öncesi forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı yıldızın peşine düştü.
Ezeli rakipler, Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Christian Benteke'yi gündemine aldı. Belçikalı futbolcu için resmi temas sağlandı.
CRYSTAL PALACE'DA KALMASI ÇOK ZOR
Takvim'in derlediği habere göre; Benteke, Crystal Palace ile de yeni sözleşme görüşmesi yapıyor. Ancak maaş anlaşmazlığı nedeniyle Belçikalı forvetin takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülüyor.
GEÇEN SEZON LİGDE 10 GOLE İMZA ATTI
Daha önce Liverpool ve Aston Villa formalarını da giyen Christian Benteke geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 30 maçta 10 gol attı. Benteke'nin Belçika Milli Takımı'nda da 16 golü var.
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