Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağan genel kurullu seçim öncesinde basın mensuplarıyla bir toplantı düzenledi. Başkan Ali Koç, yapılacak transferler hakkında da açıklamalarda bulundu. Ali Koç transfer döneminde en az, 2 forvet, 1 kanat, 1 stoper ve 1 bek alınacağını ifade etti. İşte sarı lacivertlilerin muhtemel transferleri... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu. İşte Koç'un açıklamaları...
Bizim takımımız, daha evvelki 2 senede olduğu gibi baştan kurgulanmaya ihtiyacı olmayan, yüzde 70'i hazır, belki reddedemeyeceğimiz bazı teklifler alacağız. Şu an elden çıkarmak anlamında hiç kafamızda olmayan oyuncular için teklif gelebilir.
"15 MİLYON EUROLUK SATIŞ OLABİLİR"
Bu sene belki de yine 15 milyon euroluk satışımız olabilir. Demek istediğim şu, önümüzdeki sezon bizi şampiyon yapacak kadronun, bu saiklerle kurduğumuz, birkaç sene müdahalesiz götürebilecek kadro şu an elimizde.
Bu dediğim artıları, dokunuşları yapıp, elden çıkarmak istediklerimizi çıkardığımız takdirde Fenerbahçelilerin gurur duyacağı, üst üste şampiyonluklar kazanacak kadromuz hazır.
Ali Koç'un bu açıklamalarının ardından Fenerbahçe'nin gündeminde hangi isimlerin olduğu merak konusu oldu. İşte sarı-lacivertlilerin transfer listesinde bulunan isimler...
MARCELO - SOL BEK
ZINEDINE FERHAT - ORTA SAHA
FABIO BORINI - ORTA SAHA
STEVEN CAULKER - STOPER
UMUT MERAŞ - SOL BEK
EDIN DZEKO - FORVET
DORUKHAN TOKÖZ - ORTA SAHA
EDIN VISCA - SAĞ KANAT
ROSIER - SAĞ BEK
ABOUBAKAR - FORVET
VEDAT MURIQI - FORVET
GIROUD - FORVET
DAVID LUIZ - STOPER
YUMA SUZUKI - FORVET
CENGİZ ÜNDER - SAĞ KANAT
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