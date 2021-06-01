01 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağan genel kurullu seçim öncesinde basın mensuplarıyla bir toplantı düzenledi. Başkan Ali Koç, yapılacak transferler hakkında da açıklamalarda bulundu. Ali Koç transfer döneminde en az, 2 forvet, 1 kanat, 1 stoper ve 1 bek alınacağını ifade etti. İşte sarı lacivertlilerin muhtemel transferleri... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021

Başkanı , basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu. İşte Koç'un açıklamaları...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

Bizim takımımız, daha evvelki 2 senede olduğu gibi baştan kurgulanmaya ihtiyacı olmayan, yüzde 70'i hazır, belki reddedemeyeceğimiz bazı teklifler alacağız. Şu an elden çıkarmak anlamında hiç kafamızda olmayan oyuncular için teklif gelebilir.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

Belkemiği olan oyuncularla ilgili kolay kolay hamle yapmayacağız. Bunun üstüne 4-5 nokta atışı transfer yapacağız. Gençleri saymıyorum. Onları alıp kiralayacağız. Minimum 1 , 1 kanat, 2 , belki de ya 1 sağ bek ya 1 , fırsat transferleri var karşımızda. Bunları yapacağız.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

"15 MİLYON EUROLUK SATIŞ OLABİLİR"

Bu sene belki de yine 15 milyon euroluk satışımız olabilir. Demek istediğim şu, önümüzdeki sezon bizi şampiyon yapacak kadronun, bu saiklerle kurduğumuz, birkaç sene müdahalesiz götürebilecek kadro şu an elimizde.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

Bu dediğim artıları, dokunuşları yapıp, elden çıkarmak istediklerimizi çıkardığımız takdirde Fenerbahçelilerin gurur duyacağı, üst üste şampiyonluklar kazanacak kadromuz hazır.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

'un bu açıklamalarının ardından 'nin gündeminde hangi isimlerin olduğu merak konusu oldu. İşte sarı-lacivertlilerin transfer listesinde bulunan isimler...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

MARCELO -

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

ZINEDINE FERHAT - ORTA SAHA

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

FABIO BORINI - ORTA SAHA

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

STEVEN CAULKER -

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

UMUT MERAŞ -

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

EDIN DZEKO -

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

DORUKHAN TOKÖZ - ORTA SAHA

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

EDIN VISCA - SAĞ KANAT

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

ROSIER - SAĞ BEK

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

ABOUBAKAR -

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

VEDAT MURIQI -

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

GIROUD -

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

DAVID LUIZ -

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

YUMA SUZUKI -

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılacak transferleri açıkladı! İşte muhtemel isimler...

CENGİZ ÜNDER - SAĞ KANAT

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