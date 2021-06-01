Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun ardından yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda flaş açıklamalarda bulundu. Seçim öncesinde konuşan Koç, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Başkan Koç, "Emre Belözoğlu ile teknik direktör olarak devam edilmesi her iki taraf için risk" ifadelerini kullandı. Ayrıca Ali Koç, yerli teknik adam ile çalışmayacaklarını söyledi. Peki sarı lacivertlilerin yeni hocası kim olacak? İşte adaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Spor Toto Süper Lig'de sezona Erol Bulut yönetiminde başlayan Fenerbahçe, alınan kötü sonuçların ardından son 10 hsftada teknik direktörlük koltuğunu Emre Belözoğlu'na emanet etmişti.
Sarı-lacivertlilerin başında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Belözoğlu, bu performansına rağmen takımı şampiyonluğa taşıyamamış ve Fenerbahçe sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Başkan Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Emre Belözoğlu'na teşekkür ederek yeni sezonda yollarına yabancı bir teknik adamla devam edeceklerini duyurdu.
Koç'un bu açıklamasının ardından Fenerbahçe'nin listesinde yer alan yabancı teknik adamlar belli oldu.
İşte F.Bahçe'nin gündemindeki hoca adayları...
CHRISTOPHE GALTIER
LUCIEN FAVRE
PATRICK VIEIRA
MANUEL PELLEGRINI
ZLATKO DALIC
JOACHIM LÖW
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