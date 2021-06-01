01 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun ardından yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda flaş açıklamalarda bulundu. Seçim öncesinde konuşan Koç, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Başkan Koç, "Emre Belözoğlu ile teknik direktör olarak devam edilmesi her iki taraf için risk" ifadelerini kullandı. Ayrıca Ali Koç, yerli teknik adam ile çalışmayacaklarını söyledi. Peki sarı lacivertlilerin yeni hocası kim olacak? İşte adaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun ardından yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun ardından yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

'de sezona yönetiminde başlayan , alınan kötü sonuçların ardından son 10 hsftada teknik direktörlük koltuğunu 'na emanet etmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun ardından yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

Sarı-lacivertlilerin başında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Belözoğlu, bu performansına rağmen takımı şampiyonluğa taşıyamamış ve sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun ardından yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

Başkan , düzenlediği basın toplantısında 'na teşekkür ederek yeni sezonda yollarına yabancı bir teknik adamla devam edeceklerini duyurdu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun ardından yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

Ayrıca başkan Koç, "Bir çok hocayla görüşüyoruz, mümkünse bir iki şampiyonluğu olan, hala başarıya aç, disiplinli, öncelikli olarak ve ekolünden olan bir hoca getireceğiz. Teknik direktörümüz en geç haziran ayının 3. haftasında belli olacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun ardından yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

Koç'un bu açıklamasının ardından 'nin listesinde yer alan yabancı teknik adamlar belli oldu.

İşte F.Bahçe'nin gündemindeki hoca adayları...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun ardından yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

CHRISTOPHE GALTIER

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun ardından yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

LUCIEN FAVRE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun ardından yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun ardından yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

PATRICK VIEIRA

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun ardından yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...


Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun ardından yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

MANUEL PELLEGRINI

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun ardından yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

ZLATKO DALIC

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu'nun ardından yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

JOACHIM LÖW

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'nin yeni hocası... Canlı yayında açıkladı! "F.Bahçe'nin yeni hocası..."
F.Bahçe'ye sert eleştiri! Faturayı Belözoğlu'na kestiler F.Bahçe'ye sert eleştiri! "Faturayı Belözoğlu'na kestiler"
Başkan Ali Koç transferleri açıkladı! İşte F.Bahçe'nin gündemindeki yıldızlar Başkan Ali Koç transferleri açıkladı! İşte F.Bahçe'nin gündemindeki yıldızlar
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör