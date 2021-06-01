Ayrıca başkan Koç, "Bir çok hocayla görüşüyoruz, mümkünse bir iki şampiyonluğu olan, hala başarıya aç, disiplinli, öncelikli olarak Portekiz ve Alman ekolünden olan bir hoca getireceğiz. Teknik direktörümüz en geç haziran ayının 3. haftasında belli olacak" ifadelerini kullandı.