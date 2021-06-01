01 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç açıkladı! "Yeni forma sponsorumuz Puma olacak"

Ali Koç açıkladı! Yeni forma sponsorumuz Puma olacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

Son dakika haberleri: Başkanı , sarı-lacivertli kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Koç, ile anlaşması sona eren Fenerbahçe'nin yeni forma sponsporunun olduğunu açıkladı. ()

Başkanı , basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulübün gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Koç, Fenerbahçe'nin yeni forma sponsorunun olduğunu açıkladı. Koç, yaptığı açıklamada "Yeni sezonki forma sponsorumuz Puma olacak. Puma'da 1. kategori takımı olacağımız için bunu tercih ettik. Her sene 3 formamız olacak. 2 tanesini 19.07'de, 3. formayı ayında, beş büyük takımla birlikte formamızın lansmanı yapılacak. Taraftarlarımızın çok hoşuna gideceğini varsayıyorum." ifadelerini kullandı.

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