Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ali Koç açıkladı! "Yeni forma sponsorumuz Puma olacak"
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Koç, Adidas ile anlaşması sona eren Fenerbahçe'nin yeni forma sponsporunun Puma olduğunu açıkladı. (FB spor haberi)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulübün gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Koç, Fenerbahçe'nin yeni forma sponsorunun Puma olduğunu açıkladı. Koç, yaptığı açıklamada "Yeni sezonki forma sponsorumuz Puma olacak. Puma'da 1. kategori takımı olacağımız için bunu tercih ettik. Her sene 3 formamız olacak. 2 tanesini 19.07'de, 3. formayı Ağustos ayında, beş büyük takımla birlikte formamızın lansmanı yapılacak. Taraftarlarımızın çok hoşuna gideceğini varsayıyorum." ifadelerini kullandı.
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