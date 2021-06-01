01 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül kararı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe'de takıma gelecekler kadar ayrılacaklar da merak ediliyor. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül konusunda ise kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül kararı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

Geçtiğimiz sezonu 3.sırada bitiren , yapılan pahalı transferler sonrası alınmayan başarılardan dolayı eleştirilerin hedefi oldu. Sezon içinde 'u gönderen Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğuna getirilmiş ve iyi bir çıkış yakalanmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül kararı!

Şimdi ise sarı-acivertlilerde yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kanarya, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kardo kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül kararı!

'de transfer edilecek isimlerin yanında takımdan gönderilecek olan isimler de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde birçok isim ile yolların ayrılması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül kararı!

GÖKHAN GÖNÜL İÇİN KARAR VERİLDİ

Sabah'ın haberine göre; 'nin tecrübeli sağ beki , biten sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor. Adana Demirspor ile görüştüğü ileri sürülen oyuncunun tek amacının 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak olduğu belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül kararı!

Ancak 36 yaşındaki futbolcuya uzatma teklifi sunmayan sarı-lacivertli kulüp, bu konuda gönülsüz... 'nin sağ ve sol bek bölgeleri için yoğun bir araştırma içerisinde bulunduğu, Gökhan ve 'ın gelecek sezon kadrosunda yer almayacağı ifade ediliyor.

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