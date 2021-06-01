Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül kararı!

Ancak 36 yaşındaki futbolcuya uzatma teklifi sunmayan sarı-lacivertli kulüp, bu konuda gönülsüz... Fenerbahçe'nin sağ ve sol bek bölgeleri için yoğun bir araştırma içerisinde bulunduğu, Gökhan ve Novak'ın gelecek sezon kadrosunda yer almayacağı ifade ediliyor.

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