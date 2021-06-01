Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül kararı!
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe'de takıma gelecekler kadar ayrılacaklar da merak ediliyor. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül konusunda ise kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Geçtiğimiz sezonu 3.sırada bitiren Fenerbahçe, yapılan pahalı transferler sonrası alınmayan başarılardan dolayı eleştirilerin hedefi oldu. Sezon içinde Erol Bulut'u gönderen Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğuna Emre Belözoğlu getirilmiş ve iyi bir çıkış yakalanmıştı.
Şimdi ise sarı-acivertlilerde yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kanarya, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kardo kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'de transfer edilecek isimlerin yanında takımdan gönderilecek olan isimler de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde birçok isim ile yolların ayrılması bekleniyor.
GÖKHAN GÖNÜL İÇİN KARAR VERİLDİ
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, biten sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor. Adana Demirspor ile görüştüğü ileri sürülen oyuncunun tek amacının 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmak olduğu belirtildi.
Ancak 36 yaşındaki futbolcuya uzatma teklifi sunmayan sarı-lacivertli kulüp, bu konuda gönülsüz... Fenerbahçe'nin sağ ve sol bek bölgeleri için yoğun bir araştırma içerisinde bulunduğu, Gökhan ve Novak'ın gelecek sezon kadrosunda yer almayacağı ifade ediliyor.
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