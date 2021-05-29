29 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde büyük engel! Eğer kiralanırsa...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi'yi gündemine almıştı. Lazio'da beklenen performansı sergileyemeyen Kosovalı futbolcunun da sarı-lacivertli takıma dönmeye sıcak baktığı öne sürülürken, Muriqi transferinde büyük bir engel ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde büyük engel! Eğer kiralanırsa...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

'de takım başına geçecek yeni teknik direktör ile ilgili karar verme aşamasına gelinirken yeni sezon transfer çalışmaları da yapılıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde büyük engel! Eğer kiralanırsa...

Sarı lacivertliler kadrosuna kaliteli santrforlar katarak geçen sezon yaşanan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde büyük engel! Eğer kiralanırsa...

'nin gündeminde eski oyuncusu 'nin kiralanması var. Bu konuda temaslarını sürdüren kanarya kesin bir sonuca ulaşmış değil.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde büyük engel! Eğer kiralanırsa...

TARE MURIQI'Yİ TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Ajansspor'un haberine göre; İtalyan ekibinde yeni teknik direktörün belli olmaması ve sportif direktör Igli Tare'nin Kosovalı golcüyü takımda tutmak istemesi transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde büyük engel! Eğer kiralanırsa...

KİRALANIRSA ÖNCELİK İTALYAN TAKIMLARINDA

Tare ikna edilmeye çalışılırken Muriqi'nin kiralık verilmesi halinde önceliğin İtalyan takımlarında olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu, sarı lacivertli takımda oynadığı 36 karşılaşmada 17 gol 7 asistlik performans sergilemişti.

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