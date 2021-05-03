Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe evinde BB Erzurumspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe sahasında BB Erzurumspor'u ilk yarıda bulduğu gollerler 3-0 mağlup etti.



Ev sahibi takımın gollerini; 6. dakikada penaltıdan Sosa, 12. dakikada Valencia ve 14. dakikada Pelkas kaydetti.



Konuk ekibin golü 80. dakikada Özgür'den geldi.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 76 yaparken, Erzurumspor 37 puanda kaldı.



Sarı-lacıvertliler gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Erzurumspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 20:30'da başlayan maçta hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Kerem Ersoy üstlendi.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11'ine göre 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı. Belözoğlu, Serdar Aziz ile Gökhan Gönül'ün yerlerine İrfan Can Kahveci ile Tisserand'a görev verdi. Sarı-lacivertliler, BB Erzurumspor mücadelesine şu 11'le çıktı: "Harun, Szalai, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia."

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 6 EKSİK

Fenerbahçe, BB Erzurumspor karşısına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Diego Perotti'nin yanı sıra hafif ağrıları bulunan Serdar Aziz maç kadrosunda yer alamadı. Öte yandan kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül de forma giyemedi.

OZAN TUFAN SAĞ BEKTE GÖREV ALDI

Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezası bulunan Gökhan Gönül ve sakatlar arasında yer alan Nazım'ın yokluğunda Ozan Tufan sağ bekte görevlendirildi. İki futbolcunun yokluğunda oluşan boşlukta Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ı sağ bekte görevlendirdi.

TISSERAND 9 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 9 maç sonra BB Erzurumspor maçına 11'de başladı. Ligde en son 28'inci haftada oynanan Antalyaspor mücadelesinde 11'de görev alan Tisserand, Erzurumspor karşılaşmasında 11'de görevlendirildi.

YILMAZ VURAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, geçtiğimiz hafta içi oynanan Medipol Başakşehir mücadelesine göre ilk 11'de iki değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı. Tecrübeli teknik adam, cezalı Emrah Başsan'ın yerine Novikovas'a, Ricardo Gomes yerine ise en uçta Oltan Karakullukçu'ya şans verdi.

Yılmaz Vural, Fenerbahçe karşılaşmasında şu 11 ile çıktı: "Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Omolo, Boumal, Obertan, Novikovas, Cenk Ahmet, Oltan."

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada Mert Hakan'ın uzun topunda savunma arkasına sarkan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Valencia'nın aşırtma vuruşunda kaleci Szumski, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Erzurumspor savunması uzaklaştırdı.



5'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Mücadelenin 1'inci dakikasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Valencia'nın vuruşunda top Gökhan Kardeş'in eline çarptı. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, VAR uyası ile pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.



6'ncı dakikada topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



8'inci dakikada Mesut'un pasında topla buluşan Mert Hakan'ın ceza sahası sağından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.



12'nci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can'ın pasında topla buluşan Valencia'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.



14'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. İrfan Can'ın pasında topla buluşan Valencia topu Pelkas'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.



31'inci dakikada Mert Hakan'ın pasında topla buluşan Sosa'nın ceza yayı gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



35'inci dakikada Murat'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde yer alan Oltan topla buluştu. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Novikovas'ın gelişine vuruşunda Szalai'nin müdahale ettiği top kornere gitti.



39'uncu dakikada Velancia'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda savunmaya çarpan top auta gitti.



56'ncı dakikada Mesut'un pazında sağ kanatta topla buluşan Ozan'ın son çizgiden ortasında top Valencia'da kaldı. Ceza alanı içinden Valencia'nın vuruşunda Gökhan'a çarpan top kornere gitti.



65'inci dakikada Ozan'ın pasında topla buluşan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.



80'inci dakikada Ozan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.



81'inci dakikada BB Erzurumspor farkı 2'ye indirdi. Obertan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Özgür'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.



82'nci dakikada Butko'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Oltan'ın kafa vuruşunda top kale direğini sıyırarak auta gitti.



87'nci dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel'in vuruşunda kaleci Szumski topu ayaklarıyla auta çeldi.



Karşılaşma 3-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ