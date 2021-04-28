28 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı! Transfer...

Ozan için karar verildi! Transfer...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada bulunan Fenerbahçe, ligin 38. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gelecek sezon için de çalışmalarına şimdiden başlayan 'da yönetim, transfere kaynak için satılacak futbolculara da karar verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken, diğer yandan gelecek planlaması da yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde takımdaki önemli isimler Avrupa'nın devlerinin merceği altında. Başta Ozan Tufan olmak üzere Altay, Szalai, Pelkas ve Mert Hakan gibi isimler de Avrupa'ya transfer yapma olasılığı hayli yüksek futbolcular olarak gösteriliyor.

TAKIMDA TUTMAK ZOR GÖZÜKÜYOR

Ancak sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon için farklı bir strateji izlemeyi düşünüyor. "Kime teklif gelirse satalım" düşüncesinden uzak durmayı planlayan Fenerbahçe, oynayacak Ozan Tufan dışında talibi çıkan oyuncularını kadroda tutmak için tüm şartları zorlayacak. Bu nedenle gelecek teklifler astronomik olmadığı sürece genç isimlerin takımda kalmasına yönelik her türlü hamle yapılacak. Dünya Kupası elemelerinde de yıldızı iyice parlayan Ozan'ın, yuvadan uçmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör olarak da Emre Belözoğlu ile devam edilecek. (Sabah)

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