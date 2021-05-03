03 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de BB Erzurumspor maçında kadroda 2 değişiklik ve 6 eksik!

F.Bahçe'de 2 değişiklik ve 6 eksik!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

Spor Toto 'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerde son olarak maçına göre kadroda 2 değişiklik vardı. Aynı zamanda Kanarya'da 6 futbolcu ise sakatlıkları ve cezalı olması sebebiyle bu maçta forma giyemedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de geçtiğimiz maçına göre kadroda 2 değişiklik yapılırken, 6 oyuncu ise sakatlık ve ceza durumu sebebiyle kadroda yer almadı.

'in 39. haftasında 'u konuk eden Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü , ligde son oynadıkları mücadelesinin 11'ine göre Erzurumspor karşısında zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada hafif sakatlığı bulunan ile cezalı 'ü kadroya almazken, bu isimlerin yerine ve ilk 11'e dahil oldu.

Erzurumspor karşısında kalede yer alırken, savunma dörtlüsü , Marcel Tisserand, ve 'den oluştu. Orta sahada yine görev yaparken, sağda İrfan Can Kahveci, solda ise forma giydi. Orta ikilide Mert Hakan Yandaş ile Mesut Özil görevlendirilirken, Enner Valencia ileride uçta yer aldı.

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Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Filip Novak ise yedek bekledi.

Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, kadroda bulunmuyor.

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