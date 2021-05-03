03 Mayıs 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçında Jose Sosa golünü attı! 24 hafta sonra...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Beşiktaş'ın gerisinde sürdüren Fenerbahçe, 39. haftada BB Erzurumspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler maçın ilk 14 dakikasında 3 gol attı. Bu gollerin ilkini atan Jose Sosa ise Fenerbahçe formasıyla ligde tam 24 hafta sonra golünü atmış oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, evinde BB Erzurumspor'u ağırladı. Sarı lacivertlilerde perdeyi Jose Sosa açtı. Deneyimli oyuncu karşılaşmanın 6. dakikasında penaltı vuruşunda topun başına geçti ve vuruşu gole çevirdi. Bu gol aynı zamanda Arjantinli orta sahanın, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 24 hafta sonra attığı gol oldu. Sosa son olarak 21 Kasım 2020'deki Gençlerbirliği maçında gol sevinci yaşamıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...