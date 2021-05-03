03 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçında Jose Sosa golünü attı! 24 hafta sonra...

Sosa 24 hafta sonra gol attı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

Spor Toto 'de şampiyonluk yarışını 'ın gerisinde sürdüren , 39. haftada 'u ağırladı. Sarı lacivertliler maçın ilk 14 dakikasında 3 gol attı. Bu gollerin ilkini atan ise Fenerbahçe formasıyla ligde tam 24 hafta sonra golünü atmış oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Spor Toto 'in 39. haftasında , evinde 'u ağırladı. Sarı lacivertlilerde perdeyi açtı. Deneyimli oyuncu karşılaşmanın 6. dakikasında penaltı vuruşunda topun başına geçti ve vuruşu gole çevirdi. Bu gol aynı zamanda Arjantinli orta sahanın, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 24 hafta sonra attığı gol oldu. son olarak 21 Kasım 2020'deki maçında gol sevinci yaşamıştı.

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