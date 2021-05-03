Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Beşiktaş'ın gerisinde sürdüren Fenerbahçe, 39. haftada BB Erzurumspor'u ağırladı. Sarı lacivertliler maçın ilk 14 dakikasında 3 gol attı. Bu gollerin ilkini atan Jose Sosa ise Fenerbahçe formasıyla ligde tam 24 hafta sonra golünü atmış oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, evinde BB Erzurumspor'u ağırladı. Sarı lacivertlilerde perdeyi Jose Sosa açtı. Deneyimli oyuncu karşılaşmanın 6. dakikasında penaltı vuruşunda topun başına geçti ve vuruşu gole çevirdi. Bu gol aynı zamanda Arjantinli orta sahanın, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 24 hafta sonra attığı gol oldu. Sosa son olarak 21 Kasım 2020'deki Gençlerbirliği maçında gol sevinci yaşamıştı.

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