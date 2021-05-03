03 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe BB Erzurumspor maçında 14 dakikada 3 gol! Beşiktaş maçının ardından...

Dikkat çeken Beşiktaş detayı! Erzurum maçında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında , sahasında 'u ağırladı. Sarı lacivertliler mücadelenin henüz 14. dakikasında , ve 'ın golleriyle maçı 3-0'a getirdi. Bu hızlı başlangıç, 2 gün önce 'ın karşısında gösterdiği performansı anımsattı. Siyah beyazlılar da o maçın ilk 14 dakikasında 3-0 öne geçmişti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

'in 39. haftasında , evinde 'u ağırladı. Şampiyonluk yolunda ve ile rekabet eden sarı lacivertliler, bu maçtan 3 puan almak için sahaya çıktı. mücadeleye çok etkili başladı ve 6'da 'nın penaltıdan, 12'de 'nın ve 14'te 'ın golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Bu hızlı başlangıç akıllara Beşiktaş'ın karşısında gösterdiği performansı getirdi. Ligin lideri konumunda bulunan siyah beyazlılar, sahasında Hatayspor karşısında 14 dakikada 3 gol atmıştı ve maçı 7-0 kazanmıştı.

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