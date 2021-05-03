Son dakika spor haberi: Fenerbahçe BB Erzurumspor maçında 14 dakikada 3 gol! Beşiktaş maçının ardından...

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, evinde BB Erzurumspor'u ağırladı. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş ve Galatasaray ile rekabet eden sarı lacivertliler, bu maçtan 3 puan almak için sahaya çıktı. Kanarya mücadeleye çok etkili başladı ve 6'da Sosa'nın penaltıdan, 12'de Valencia'nın ve 14'te Pelkas'ın golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Bu hızlı başlangıç akıllara Beşiktaş'ın Hatayspor karşısında gösterdiği performansı getirdi. Ligin lideri konumunda bulunan siyah beyazlılar, sahasında Hatayspor karşısında 14 dakikada 3 gol atmıştı ve maçı 7-0 kazanmıştı.

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