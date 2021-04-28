28 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu’nun gözdesi Alpaslan Öztürk

Belözoğlu’nun gözdesi Alpaslan Öztürk
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

F.Bahçe'nin gündeminde olan Göztepe'nin yıldızı Alpaslan Öztürk için teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da bizzat devreye girdi. 27 yaşındaki stoperle 'ın da ilgilendiği iddia edilirken, Belözoğlu'nun bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi.

F.Bahçe'nin gündeminde olan Göztepe'nin yıldızı Alpaslan Öztürk için teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da bizzat devreye girdi. 27 yaşındaki stoperle 'ın da ilgilendiği iddia edilirken, Belözoğlu'nun bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Genç hocanın yerli oyuncular arasında en çok istediği ismin Alpaslan olduğu kaydedildi. Bonservis ödenmeyecek olan Alpaslan, sakatlıklardan dolayı 17 lig maçında forma giydi.
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