28 Nisan 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu’nun gözdesi Alpaslan Öztürk
F.Bahçe'nin gündeminde olan Göztepe'nin yıldızı Alpaslan Öztürk için teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da bizzat devreye girdi. 27 yaşındaki stoperle Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilirken, Belözoğlu'nun bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi.
F.Bahçe'nin gündeminde olan Göztepe'nin yıldızı Alpaslan Öztürk için teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da bizzat devreye girdi. 27 yaşındaki stoperle Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilirken, Belözoğlu'nun bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Genç hocanın yerli oyuncular arasında en çok istediği ismin Alpaslan olduğu kaydedildi. Bonservis ödenmeyecek olan Alpaslan, sakatlıklardan dolayı 17 lig maçında forma giydi.
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