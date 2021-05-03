03 Mayıs 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
İŞTE O POZİSYONLAR
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
Fenerbahçe Erzurumspor maçında VAR kararıyla penaltı kazandı! İşte o anlar
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor mücadelesinin 1. dakikasında Valencia'nın kaleye doğru çektiği şut Erzurumspor'un savunma oyuncusu Gökhan Kardeş'in eline çartığı gerekçesiyle VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Mete Kalkavan tarafından penaltı kararı verildi. İşte o pozisyon...
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçının 1. dakikasında Valencia'nın ceza sahası içinde kaleye doğru vurduğu top Erzurumspor'un stoperi Gökhan Kardeş'in eline çarptığı gerekçesiyle VAR'dan gelen uyarının ardından Mete Kalkavan tarafından penaltı kararı verildi.
İŞTE O POZİSYONLAR
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...