03 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Erzurumspor maçında VAR kararıyla penaltı kazandı! İşte o anlar

Fenerbahçe VAR kararıyla penaltı kazandı! İşte o anlar
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında oynanan -BB mücadelesinin 1. dakikasında 'nın kaleye doğru çektiği şut Erzurumspor'un savunma oyuncusu 'in eline çartığı gerekçesiyle VAR'dan gelen uyarının ardından hakem tarafından penaltı kararı verildi. İşte o pozisyon...

'in 39. haftasında oynanan -BB maçının 1. dakikasında 'nın ceza sahası içinde kaleye doğru vurduğu top Erzurumspor'un stoperi 'in eline çarptığı gerekçesiyle VAR'dan gelen uyarının ardından tarafından penaltı kararı verildi.

İŞTE O POZİSYONLAR





Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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