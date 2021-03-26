26 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'den ayrılırken o sözleri söyledi! Emre Belözoğlu ve...

Tesislerde o anlar! İşte ayrılık konuşması...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 Giriş Tarihi: 26.03.2021

'de sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergileyen , şampiyonluk şansını zora soktu. Sarı lacivertlilerde ezeli rakipler ve 'ın gerisinde kalınmasının faturası teknik direktör 'a kesildi. Fenerbahçe kariyerinde oynattığı futbolla ve performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen genç teknik adamın sözleşmesi feshedildi. İşte Erol 'un ayrılık anlarında tesislerde yaşananlar ve ile o konuşması... | Son dakika spor haberi ()

'de dün büyük bir sürpriz yaşandı... Saatler 18.29'u gösterirken sarı lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör ile yolların ayrıldığı duyuruldu. "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Erol ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır" denilen açıklamada, Bulut'un yerine sportif direktör 'nun getirildiği belirtilerek, "Sezonun geri kalan haftalarında, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır" bilgisi verildi.

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HEDEFLERİN GERİSİNDE KALINDI

Futbol gündemine bomba gibi düşen bu kararın perde arkasın perde arkasında ile teknik direktör Erol Bulut'un karşılıklı rahatsızlıklarının yattığı belirtildi. Sarı lacivertli yönetim, bu sezon yapılan 22 transfere karşın takımın gerek sahada gerekse skor tabelasında hedeflerin çok gerisinde kalması nedeniyle Bulut'tan memnun değildi. Hemen her mevkide aynı kalitede en az 2 futbolcu bulunmasına karşın Bulut'un bu kadroyu verimli şekilde kullanmadığı görüşü, kamuoyu önünde dile getirilmese de yönetim kurulu toplantılarında dile getiriliyordu.

TEK SEBEP SPORTİF BAŞARISIZLIK

Ligin 32. haftasına bir maçı eksik lider 'ın 4 puan gerisinde giren takımın bu şekilde devam etmesi halinde şampiyonluğa ulaşmasının mümkün olmayacağı konusunda hemfikir olan yöneticiler, 4 gündür Erol Bulut'un görevine son verip vermemeyi konuşuyordu. Son 2 gündür yapılan toplantılara Bulut da davet edildi ve yapılan görüşmeler sonucunda 'yolları ayıralım' kararı çıktı. Sarı lacivertli yöneticiler, kararın tamamen 'sportif başarısızlık' nedeniyle alındığı ve yolların medeni biçimde ayrıldığını özellikle vurguladı.

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BELÖZOĞLU'NUN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik sorumlu olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu'nun yardımcılıklarını ile yapacak. Belözoğlu'nun 'teknik sorumlu' unvanıyla çalışacak olmasının sebebi, Süper Lig'de takım çalıştırmak için şart olan 'Pro Lisans Teknik Direktör Diploması' sahibi olmaması. Belözoğlu maçlarda yedek kulübesinde oturabilecek ancak basın toplantılarına çıkamayacak. Bilindiği üzere Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın da 'Pro Lisans Diploması' bulunmuyor. Emre Belözoğlu 'Fenerbahçe Teknik Sorumlusu' unvanıyla ilk antrenmanına bugün çıkacak.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevine, kulüple anlaşarak noktayı koyan Erol Bulut, dün saat 16.00'da yapılan antrenmana çıkmadı. Hürriyet'te yer alan habere göre; idmandan önce Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gidip futbolcularla toplantı yapan Bulut, kısa bir veda konuşmasının ardından hepsiyle tek tek kucaklaşıp vedalaştı. Bulut'un "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştığı toplantıda sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu belirtildi. Bulut-Belözoğlu ikilisinin bir süre baş başa sohbet edip çay içtiği, ikilinin arasında herhangi bir gerginlik olmadığı bildirildi.

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BULUT DA MEMNUN DEĞİLDİ

Fenerbahçe yönetiminin 'sportif başarısızlık' gerekçesiyle yolları ayırma kararı aldığı teknik direktör Erol Bulut'un da bazı konularda rahatsızlıkları olduğu belirtildi. Çalışma koşullarından memnun olmayan Bulut'un, bu konudaki düşüncelerini yakınlarına ifade ettiği bildirildi. Bulut'un ayrıca kulüp içinden bazı yetkililerin kendisini dışarıda eleştirmesinden de büyük rahatsızlık duyduğu kaydedildi.

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