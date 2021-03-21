Şampiyonluk yolunda en keskin viraj! İşte 8 maddede Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin son durumu
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak derbi, şampiyonluk yarışında milat olacak. Siyah-beyazlılar kazanırsa eksik maçına rağmen Galatasaray ile puan farkını 5'e, Fenerbahçe ile de 8'e yükselterek büyük avantaj elde edecek. Sarı-lacivertliler, galip gelirse 3'lü rekabet sürecek. İşte dev derbi öncesi iki takımdaki son durum...
BEŞİKTAŞ CEPHESİ
1- Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i saf dışı bırakarak finale kalmanın moral ve motivasyonuyla birlikte derbi haftasına giriş yaptı.
2- Kupada 120 dakika yüksek tempoda mücadele eden siyah-beyazlılarda teknik heyet oyuncuların yorgunluğuna odaklandı. Uzatmalar takıma 1 günlük izin olarak geri dönerken, perşembe günü sonrası yapılan antrenmanlarda da tempo yüksek tutulmadı.
3- Derbi 11'ini günler öncesinden kafasında şekillendiren teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir maçı kadrosundan 5 değişiklik yaparak, Fenerbahçe karşısına çıkacak. Ersin, N'Sakala, Atiba, Adem Ljajic ve Larin ilk 11'e dönecek.
4- Beşiktaş'ın en büyük kozu şüphesiz hücum ayakları. Sergen Yalçın da bu maç öncesi hücum oyuncularıyla özel görüşmeler yaptı. Aboubakar, Kartal'ın bir numaralı gol silahı. Orta sahanın hücum kontrolü ise Ljajic'in elinde olacak. Josef ve Atiba orta saha güvenliğini sağlayacak.
5- Kartal'ın kulübedeki önemli hamleleri ise N'Koudou, Mensah ve Oğuzhan Özyakup. Hafta içi takımla çalışmalara dönen Cenk Tosun ise son 15-20 dakikalık bölümde süre alabilecek duruma geldi
6- Ümraniye'de hafta boyunca neşeli antrenmanlar yapıldı. Takımın eğlenceli görüntülerinde başı çeken isim Rosier oldu. Fransız futbolcuyla birlikte Aboubakar, N'Sakala, N'Koudou ve Larin'in de keyifli anları takımdaki havanın en önemli göstergelerinden biriydi.
7- Sergen Yalçın'ın derbi öncesi üzerinde durduğu önemli konulardan biri de 'rehavet' oldu. Kupada ve ligde işlerin yolunda gidiyor olması ve puan farkının kendilerini rehavete düşürmemesini isteyen Yalçın, bu konuda sık sık takım kaptanlarıyla da görüşerek uyarılarda bulundu.
8- Derbi öncesi Ümraniye'de kapılar dışarıya tamamen kapandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de takımı baskı altında tutmamak adına çok fazla tesislerde bulunmadı.
FENERBAHÇE CEPHESİ
1- Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini büyük bir sıçrama maçı gibi görecekken geçtiğimiz pazar günü Gençlerbirliği karşısında alınan şok mağlubiyet Can Bartu Tesisleri'ne kara bulutları geri getirdi. Sarı-lacivertlilerde moraller derbi öncesi bir anda düştü.
2- Takım lig sonuncusuna sahasında 3 puan verince, gerilim ve tansiyon yükseldi. Maç sonunda ve devamındaki antrenmanlarda futbolcular arasında sıcak tartışmalar yaşandı. Bununla birlikte Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, takıma eleştirilerde bulundu.
3- Haftanın ilk günlerinde tesislerin en moralsiz ismi teknik direktör Erol Bulut'tu... Taraftarın gözünde kredisini tüketen genç teknik adam, son derece mutsuzdu. Hatta ilk günler, "Yönetimden gelecek 'görevden alındı' haberini bekliyor" yorumu dahi yapıldı.
4- Ardından futbolcular taşın altına elini soktu. Antrenman öncesi ve sonrası yapılan sohbetlerle Beşiktaş maçının kulüp için ne anlam ifade ettiği bir kez daha konuşuldu. Eteklerdeki taşlar döküldü.
5- Futbolcu grubu maçlarda yapılan hatalara dair birbirlerine eleştirilerde bulundu. Takımdaki 'yardımlaşma' eksiğine dikkat çekildi. Herkes birbirinin açığını kapatacağına dair sözler verdi.
6- Bununla birlikte bazı futbolcular Erol Bulut'la görüşerek destek verdi. Faturanın tek başına bir kişiye kesilemeyeceği vurgulanırken, "Hocam bir bedel olursa, hep birlikte ödeyeceğiz" dediler.
7- Taktik çalışmalar, hafta içerisinde yoğun bir arayış olduğunu herkese gösterdi. Takımın vazgeçilmezi görülen Luiz Gustavo'nun dahi yedek takımda olduğu bazı antrenmanlar yapıldı. Son taktik çalışmada ise hayli sürpriz denebilecek bir 11 yapıldı.
8- Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçından çok farklı bir 11'le sahada olacak. Sezon başı belirlenen prim sistemiyle derbi için ekstra prim olacak. Ancak Sabah'ın haberine göre başkan Ali Koç'un hafta boyu Samandıra'ya gitmemesi, kritik derbi öncesi Fenerbahçe için en ilginç detaylardan bir tanesi!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig