21 Mart 2021, Pazar

SÜPER LİG

Şampiyonluk yolunda en keskin viraj! İşte 8 maddede Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin son durumu

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak derbi, şampiyonluk yarışında milat olacak. Siyah-beyazlılar kazanırsa eksik maçına rağmen Galatasaray ile puan farkını 5'e, Fenerbahçe ile de 8'e yükselterek büyük avantaj elde edecek. Sarı-lacivertliler, galip gelirse 3'lü rekabet sürecek. İşte dev derbi öncesi iki takımdaki son durum...

Şampiyonluk yolunda en keskin viraj! İşte 8 maddede Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin son durumu
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

1- 'de lider durumda bulunan Beşiktaş, 'nda 'i saf dışı bırakarak finale kalmanın moral ve motivasyonuyla birlikte derbi haftasına giriş yaptı.

Şampiyonluk yolunda en keskin viraj! İşte 8 maddede Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin son durumu

2- Kupada 120 dakika yüksek tempoda mücadele eden siyah-beyazlılarda teknik heyet oyuncuların yorgunluğuna odaklandı. Uzatmalar takıma 1 günlük izin olarak geri dönerken, perşembe günü sonrası yapılan antrenmanlarda da tempo yüksek tutulmadı.

Şampiyonluk yolunda en keskin viraj! İşte 8 maddede Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin son durumu

3- Derbi 11'ini günler öncesinden kafasında şekillendiren teknik direktör , maçı kadrosundan 5 değişiklik yaparak, Fenerbahçe karşısına çıkacak. Ersin, N'Sakala, , ve ilk 11'e dönecek.

Şampiyonluk yolunda en keskin viraj! İşte 8 maddede Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin son durumu

4- Beşiktaş'ın en büyük kozu şüphesiz hücum ayakları. da bu maç öncesi hücum oyuncularıyla özel görüşmeler yaptı. Aboubakar, Kartal'ın bir numaralı gol silahı. Orta sahanın hücum kontrolü ise Ljajic'in elinde olacak. ve orta saha güvenliğini sağlayacak.

Şampiyonluk yolunda en keskin viraj! İşte 8 maddede Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin son durumu

5- Kartal'ın kulübedeki önemli hamleleri ise N'Koudou, ve . Hafta içi takımla çalışmalara dönen ise son 15-20 dakikalık bölümde süre alabilecek duruma geldi

Şampiyonluk yolunda en keskin viraj! İşte 8 maddede Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin son durumu

6- Ümraniye'de hafta boyunca neşeli antrenmanlar yapıldı. Takımın eğlenceli görüntülerinde başı çeken isim Rosier oldu. Fransız futbolcuyla birlikte Aboubakar, N'Sakala, N'Koudou ve 'in de keyifli anları takımdaki havanın en önemli göstergelerinden biriydi.

Şampiyonluk yolunda en keskin viraj! İşte 8 maddede Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin son durumu

7- 'ın derbi öncesi üzerinde durduğu önemli konulardan biri de 'rehavet' oldu. Kupada ve ligde işlerin yolunda gidiyor olması ve puan farkının kendilerini rehavete düşürmemesini isteyen Yalçın, bu konuda sık sık takım kaptanlarıyla da görüşerek uyarılarda bulundu.

Şampiyonluk yolunda en keskin viraj! İşte 8 maddede Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin son durumu

8- Derbi öncesi Ümraniye'de kapılar dışarıya tamamen kapandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de takımı baskı altında tutmamak adına çok fazla tesislerde bulunmadı.

Şampiyonluk yolunda en keskin viraj! İşte 8 maddede Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin son durumu

FENERBAHÇE CEPHESİ

1- Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini büyük bir sıçrama maçı gibi görecekken geçtiğimiz pazar günü Gençlerbirliği karşısında alınan şok mağlubiyet Can Bartu Tesisleri'ne kara bulutları geri getirdi. Sarı-lacivertlilerde moraller derbi öncesi bir anda düştü.

Şampiyonluk yolunda en keskin viraj! İşte 8 maddede Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin son durumu

2- Takım lig sonuncusuna sahasında 3 puan verince, gerilim ve tansiyon yükseldi. Maç sonunda ve devamındaki antrenmanlarda futbolcular arasında sıcak tartışmalar yaşandı. Bununla birlikte Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, takıma eleştirilerde bulundu.

Şampiyonluk yolunda en keskin viraj! İşte 8 maddede Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin son durumu

3- Haftanın ilk günlerinde tesislerin en moralsiz ismi teknik direktör Erol Bulut'tu... Taraftarın gözünde kredisini tüketen genç teknik adam, son derece mutsuzdu. Hatta ilk günler, "Yönetimden gelecek 'görevden alındı' haberini bekliyor" yorumu dahi yapıldı.

Şampiyonluk yolunda en keskin viraj! İşte 8 maddede Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin son durumu

4- Ardından futbolcular taşın altına elini soktu. Antrenman öncesi ve sonrası yapılan sohbetlerle Beşiktaş maçının kulüp için ne anlam ifade ettiği bir kez daha konuşuldu. Eteklerdeki taşlar döküldü.

Şampiyonluk yolunda en keskin viraj! İşte 8 maddede Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin son durumu

5- Futbolcu grubu maçlarda yapılan hatalara dair birbirlerine eleştirilerde bulundu. Takımdaki 'yardımlaşma' eksiğine dikkat çekildi. Herkes birbirinin açığını kapatacağına dair sözler verdi.

Şampiyonluk yolunda en keskin viraj! İşte 8 maddede Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin son durumu

6- Bununla birlikte bazı futbolcular Erol Bulut'la görüşerek destek verdi. Faturanın tek başına bir kişiye kesilemeyeceği vurgulanırken, "Hocam bir bedel olursa, hep birlikte ödeyeceğiz" dediler.

Şampiyonluk yolunda en keskin viraj! İşte 8 maddede Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin son durumu

7- Taktik çalışmalar, hafta içerisinde yoğun bir arayış olduğunu herkese gösterdi. Takımın vazgeçilmezi görülen Luiz Gustavo'nun dahi yedek takımda olduğu bazı antrenmanlar yapıldı. Son taktik çalışmada ise hayli sürpriz denebilecek bir 11 yapıldı.

Şampiyonluk yolunda en keskin viraj! İşte 8 maddede Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin son durumu

8- Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçından çok farklı bir 11'le sahada olacak. Sezon başı belirlenen prim sistemiyle derbi için ekstra prim olacak. Ancak Sabah'ın haberine göre başkan Ali Koç'un hafta boyu Samandıra'ya gitmemesi, kritik derbi öncesi Fenerbahçe için en ilginç detaylardan bir tanesi!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Fırtına evinde esti! İşte güncel puan durumu Fırtına evinde esti! İşte güncel puan durumu
Yiğido yenilmezlik serisini sürdürdü! Yiğido yenilmezlik serisini sürdürdü!
Malatya'da kazanan çıkmadı! Malatya'da kazanan çıkmadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ