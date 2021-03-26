Mehmet Emin Uluç'tan Fenerbahçe yönetime tepki! "Tek suçlu Erol Bulut mu?"

Fenerbahçe son dakika haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'de görevine son verilen Erol Bulut hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Fenerbahçe'de Erol Bulut'un birçok kez hataları oldu. Peki tek suçlu Erol Bulut mu? Diğer hatayı yapanlar neyin faturasını ödeyecekler?" dedi. (FB spor haberleri)

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