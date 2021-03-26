Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...
Son dakika spor haberleri: Adı sık sık Fenerbahçe ile geçen Vedat Murigi transfer hakkında flaş gerçek ortaya çıktı. 26 yaşındaki forvet hakkındaki son noktayı İtalyan gazetesi koydu. İşte Kosovalı golcünün transferindeki son detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'ye geri dönüşü konuşulan Vedat Muriqi'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Lazio'da şu ana kadar kendini kanıtlayamayan Kosovalı golcünün geleceğiyle ilgili flaş açıklamalar geldi.
"MURIQI LAZIO'DA KALACAK"
Ajansspor'a konuşan İtalyan gazeteci Lorenzo di Caprio, Lazio'da aradığı şansı bulmasına rağmen kötü bir performans gösteren eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'nin Lazio'da kalacağını söyledi.
Lorenzo di Caprio ayrıca, Inter Milan'ın Serie A'da oynayan kalecilerle ilgilendiğini, ancak Uğurcan Çakır'ın İtalya'da pek çok takımın gündeminde olduğunu belirtti.
Kosovalı golcünün, Caicedo'nun sakatlığından doğan forma şansını iyi değerlendiremediğini ifade eden ünlü gazeteci, "Muriqi beklenenin çok altında, iyi bir performans sergileyemiyor. Caicedo'nun sakatlığı nedeniyle şans bulmuştu. Ama bunu iyi değerlendirdiğini söyleyemeyiz." şeklinde konuştu.
"INZAGHI ONA ŞANS VERECEK"
Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin, Muriqi'in kötü performansına rağmen önümüzdeki sezon ona şans vereceğini söyleyen di Caprio, "Fakat teknik direktör Inzaghi ona gelecek yıl da şans vermek istiyor. Muriqi, Lazio'dan ayrılmayacak. En az bir sezon daha Lazio'da oynayacak. O da kendisine verilen bu şansı iyi kullanmak istiyor." dedi.
Kariyeri boyunca 271 maça çıkan Kosovalı golcü, bu maçlarda 83 gol, 24 de asist kaydetmeyi başardı. Muriqi, Kosova Milli Takımı ile 27 maçta görev aldı ve 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Bu sezon ise, Serie A'da Lazio forması ile 25 maçta şans bulan 26 yaşındaki santrfor, yalnızca 2 gol atabildi ve 1 de asist kaydedebildi.
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