26 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberleri: Adı sık sık Fenerbahçe ile geçen Vedat Murigi transfer hakkında flaş gerçek ortaya çıktı. 26 yaşındaki forvet hakkındaki son noktayı İtalyan gazetesi koydu. İşte Kosovalı golcünün transferindeki son detaylar... (FB spor haberleri)



Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 Giriş Tarihi: 26.03.2021

'ye geri dönüşü konuşulan 'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 'da şu ana kadar kendini kanıtlayamayan Kosovalı golcünün geleceğiyle ilgili flaş açıklamalar geldi.

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

"MURIQI LAZIO'DA KALACAK"
'a konuşan gazeteci , 'da aradığı şansı bulmasına rağmen kötü bir performans gösteren eski Fenerbahçeli futbolcu 'nin 'da kalacağını söyledi.

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

ayrıca, Inter Milan'ın 'da oynayan kalecilerle ilgilendiğini, ancak 'ın 'da pek çok takımın gündeminde olduğunu belirtti.

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Kosovalı golcünün, Caicedo'nun sakatlığından doğan forma şansını iyi değerlendiremediğini ifade eden ünlü gazeteci, "Muriqi beklenenin çok altında, iyi bir performans sergileyemiyor. Caicedo'nun sakatlığı nedeniyle şans bulmuştu. Ama bunu iyi değerlendirdiğini söyleyemeyiz." şeklinde konuştu.

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

"INZAGHI ONA ŞANS VERECEK"
Teknik Direktörü 'nin, Muriqi'in kötü performansına rağmen önümüzdeki sezon ona şans vereceğini söyleyen di Caprio, "Fakat teknik direktör Inzaghi ona gelecek yıl da şans vermek istiyor. Muriqi, 'dan ayrılmayacak. En az bir sezon daha Lazio'da oynayacak. O da kendisine verilen bu şansı iyi kullanmak istiyor." dedi.

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Kariyeri boyunca 271 maça çıkan Kosovalı golcü, bu maçlarda 83 gol, 24 de asist kaydetmeyi başardı. Muriqi, Kosova Milli Takımı ile 27 maçta görev aldı ve 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri: Vedat Muriqi gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Bu sezon ise, 'da forması ile 25 maçta şans bulan 26 yaşındaki santrfor, yalnızca 2 gol atabildi ve 1 de asist kaydedebildi.

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