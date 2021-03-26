26 Mart 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu takımın başında ilk antrenmanına çıktı!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de, fatura teknik direktör Erol Bulut'a kesildi. Sarı lacivertliler, genç teknik adam ile yollarını ayırdığını ve takımın başına teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu'nun getirildiğini duyurdu. Belözoğlu, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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