26 Mart 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu takımın başında ilk antrenmanına çıktı!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de, fatura teknik direktör Erol Bulut'a kesildi. Sarı lacivertliler, genç teknik adam ile yollarını ayırdığını ve takımın başına teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu'nun getirildiğini duyurdu. Belözoğlu, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 26.03.2021 18:01 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 19:02
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu takımın başında ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe Futbol Takımı, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu takımın başında ilk antrenmanına çıktı!

Teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak göreve başladığı sarı-lacivertlilerde, ilk idman gerçekleştirildi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu takımın başında ilk antrenmanına çıktı!

Belözoğlu, idman öncesinde takımla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu takımın başında ilk antrenmanına çıktı!

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Kanarya, Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu takımın başında ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde Emre Belözoğlu yönetiminde başladı.

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