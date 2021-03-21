21 Mart 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. TFF tarafından yapılan açıklamada Yaşar Kemal Uğurlu'nun VAR hakemi olduğu, AVAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok'un görev alacağı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 31. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. AVAR koltuğunda da Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok oturacak.
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