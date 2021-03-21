21 Mart 2021, Pazar

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Derbinin VAR hakemi belli oldu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

Spor Toto 'in 31. haftasında oynanacak olan - maçının VAR hakemi belli oldu. tarafından yapılan açıklamada 'nun VAR hakemi olduğu, AVAR'da ise ve 'un görev alacağı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'in 31. haftasında bugün oynanacak derbisinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

, Süper Lig'in 31. haftasında 'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadelede düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ve yapacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu. AVAR koltuğunda da ve oturacak.

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