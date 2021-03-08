08 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Konyaspor 0-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe 3 puanı 3 golle aldı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 29. haftasında deplasmanda 'u 3-0 mağlup etti.

'in 29. haftasında, şampiyonluğun en büyük adaylarından deplasmanda 'un konuğu oldu.

Heyecan dozu yüksek maçta sarı-lacivertliler, yeni transferleri Attila ve Samuel'in golle tanıştığı maçta Konyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Fenerbahçe'nin 3. golü 'den geldi.

Kanarya'da sakatlıktan dönen Luiz Gustavo sonradan oyuna dahil olurken, Yunan yıldız Pelkas şanssız bir şekilde sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşte Konyaspor Fenerbahçe maçında yaşananlar ve karşılaşmanın önemli dakikaları...

PELKAS ŞOKU!

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas 80. dakikada talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı. Skubic ile çarpışan yıldız futbolcu ambulans ile hasteneye götürüldü.

VALENCIA CEZALI!

Mücadelenin 59. dakikasında Enner Valencia sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin gelecek hafta oynayacağı maçında forma giyemeyecek.

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