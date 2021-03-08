Konyaspor 0-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu.
Heyecan dozu yüksek maçta sarı-lacivertliler, yeni transferleri Attila Szalai ve Osayi Samuel'in golle tanıştığı maçta Konyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Fenerbahçe'nin 3. golü Serdar Aziz'den geldi.
Kanarya'da sakatlıktan dönen Luiz Gustavo sonradan oyuna dahil olurken, Yunan yıldız Pelkas şanssız bir şekilde sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İşte Konyaspor Fenerbahçe maçında yaşananlar ve karşılaşmanın önemli dakikaları...
PELKAS ŞOKU!
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas 80. dakikada talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı. Skubic ile çarpışan yıldız futbolcu ambulans ile hasteneye götürüldü.
VALENCIA CEZALI!
Mücadelenin 59. dakikasında Enner Valencia sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin gelecek hafta oynayacağı Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
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