08 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Konyaspor - Fenerbahçe maçında sakatlanan Pelkas'ın durumu nasıl? Kulüp doktoru açıkladı

Pelkas'ın sağlık durumu nasıl? Kulüp doktoru açıkladı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

'in 29. haftasında deplasmanına konuk olan 'de Pelkas, ile çarpışmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Sarı-lacivertli kulübün doktoru Prof. Dr. Kunduracıoğlu, Yunan futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'in 29'uncu haftasında , 'u 3-0 yendi. Mücadelenin 80'inci dakikasında ile çarpışması sonucu yerde kalan Pelkas, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Çekilen MR sonuçları temiz çıkan Pelkas'ın durumi hakkında bilgiler veren, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Prof. Dr. Kunduracıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Pelkas göğsüne çok ciddi bir darbe alıyor, aldığı darbeyle şuurunu kaybetmişti, dilini ısırmıştı. Hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Pelkas'ta herhangi patolojik bir şey görünmüyor ama kontrol altında olması gerekiyor. İstanbul'a seyahat edeceğiz ve sonra tekrar hastane ortamına geçeceğiz. Takımla dönecek. Radyolojik olarak bir problemi görünmüyor."

Pelkas taburcu oldu!

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