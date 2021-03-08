Konyaspor - Fenerbahçe maçında sakatlanan Pelkas'ın durumu nasıl? Kulüp doktoru açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Pelkas, Skubic ile çarpışmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Sarı-lacivertli kulübün doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, Yunan futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yendi. Mücadelenin 80'inci dakikasında Skubic ile çarpışması sonucu yerde kalan Pelkas, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Çekilen MR sonuçları temiz çıkan Pelkas'ın durumi hakkında bilgiler veren, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Pelkas göğsüne çok ciddi bir darbe alıyor, aldığı darbeyle şuurunu kaybetmişti, dilini ısırmıştı. Hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Pelkas'ta herhangi patolojik bir şey görünmüyor ama kontrol altında olması gerekiyor. İstanbul'a seyahat edeceğiz ve sonra tekrar hastane ortamına geçeceğiz. Takımla dönecek. Radyolojik olarak bir problemi görünmüyor."

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ