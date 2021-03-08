08 Mart 2021, Pazartesi
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Konyaspor-Fenerbahçe maçında Valencia sarı kart görerek cezalı duruma düştü
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Valencia cezalı duruma düştü. (FB spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Mücadelenin 59. dakikasında Enner Valencia sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin gelecek hafta oynayacağı Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
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