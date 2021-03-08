08 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Konyaspor-Fenerbahçe maçında Valencia sarı kart görerek cezalı duruma düştü

F.Bahçe'de yıldız isim cezalı duruma düştü!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de deplasmanına konuk olan 'de cezalı duruma düştü. ()

'in 29. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Mücadelenin 59. dakikasında Enner sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilerin gelecek hafta oynayacağı Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
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