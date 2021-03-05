05 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe fırsat tepti! Goller fırsat huzur kaçtı

F.Bahçe fırsat tepti! Goller fırsat huzur kaçtı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler net fırsatları değerlendiremezken, adeta fırsat tepti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'de en çok puan kaybettiği sezonlardan birini yaşayan Fenerbahçe'de dün de hasar büyüktü. Yenik duruma düştüğü karşısında bir puana razı olan sarı-lacivertliler, öyle net fırsatlardan yararlanamadı ki, hem galibiyeti hem de zirvede yarışında daha iddialı olma şansını kaçırdı. 44. dakikada Mesut Özil, uygun durumda çerçeveyi tutturamadı. 68'de , kalecinin önünde kafa vuruşuyla topu auta yolladı. 87'de Thiam'ın kafa vuruşu direkte patladı.

HEDEFTE YİNE O VAR!

Cisse, uzatma bölümlerinde kaleciyle bir kez daha karşı karşıya kalırken, cılız bir vuruş yaptı ve Fenerbahçe'nin 3 puan kazanma şansını harcadı. galibiyeti sonrası büyük moral bulan ve birlik mesajları veren sarı-lacivertlilerde dün akşam işler yine tersine döndü. Galatasaray'ın kaybettiği haftada zirve yarışında önemli bir fırsatı kaçıran 'da taraftarların hedefinde teknik direktör vardı. Genç hocaya sosyal medyada istifa çağrıları yapıldı. (Fotomaç)

Fenerbahçe evinde Antalya'ya takıldı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ardından flaş yorumlar! Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ardından flaş yorumlar!
F.Bahçe'den Mesut Özil açıklaması! F.Bahçe'den Mesut Özil açıklaması!
İptal edilen penaltıda karar doğru mu? Canlı yayında yorumladılar İptal edilen penaltıda karar doğru mu? Canlı yayında yorumladılar
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ