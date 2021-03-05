Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe fırsat tepti! Goller fırsat huzur kaçtı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler net fırsatları değerlendiremezken, adeta fırsat tepti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Kadıköy'de en çok puan kaybettiği sezonlardan birini yaşayan Fenerbahçe'de dün de hasar büyüktü. Yenik duruma düştüğü Antalyaspor karşısında bir puana razı olan sarı-lacivertliler, öyle net fırsatlardan yararlanamadı ki, hem galibiyeti hem de zirvede yarışında daha iddialı olma şansını kaçırdı. 44. dakikada Mesut Özil, uygun durumda çerçeveyi tutturamadı. 68'de Cisse, kalecinin önünde kafa vuruşuyla topu auta yolladı. 87'de Thiam'ın kafa vuruşu direkte patladı.

HEDEFTE YİNE O VAR!

Cisse, uzatma bölümlerinde kaleciyle bir kez daha karşı karşıya kalırken, cılız bir vuruş yaptı ve Fenerbahçe'nin 3 puan kazanma şansını harcadı. Trabzonspor galibiyeti sonrası büyük moral bulan ve birlik mesajları veren sarı-lacivertlilerde dün akşam işler yine tersine döndü. Galatasaray'ın kaybettiği haftada zirve yarışında önemli bir fırsatı kaçıran Kanarya'da taraftarların hedefinde teknik direktör Erol Bulut vardı. Genç hocaya sosyal medyada istifa çağrıları yapıldı. (Fotomaç)

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