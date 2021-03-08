08 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Konyaspor-Fenerbahçe maçında Jevtovic'in golüne ofsayt engeli

Konyaspor'un golüne ofsayt engeli!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de 29. hafta karşılaşmasında - ile karşılaştı. Mücadelenin 75. dakikasında ev sahibi ekip Jevtovic'in ayağında gol buldu ama ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte o pozisyon... ()

'in 29. haftasında ile , 'nda karşılaştı.

Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle devam ederken ekibi 73. dakikada Jevtovic ile farkı 1'e indirdi ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.





Görüntüler beIN Spots'tan alınmıştır.
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