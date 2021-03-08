08 Mart 2021, Pazartesi
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Görüntüler beIN Spots'tan alınmıştır.
Konyaspor-Fenerbahçe maçında Jevtovic'in golüne ofsayt engeli
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Konyaspor-Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadelenin 75. dakikasında ev sahibi ekip Jevtovic'in ayağında gol buldu ama ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte o pozisyon... (FB spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı.
Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle devam ederken Konya ekibi 73. dakikada Jevtovic ile farkı 1'e indirdi ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Görüntüler beIN Spots'tan alınmıştır.
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