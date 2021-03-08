08 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Oyuna devam edemedi!

F.Bahçe'de Pelkas şoku! Oyuna devam edemedi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'de 29. hafta karşılaşmasında - ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde 81. dakikada Pelkas, ile çarpışarak yerde kaldı ve oyuna devam edemedi. ()

Son dakika spor haberleri: 'de 29. hafta karşılaşmasında - ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde 81. dakikada Pelkas, ile çarpışarak yerde kaldı ve oyuna devam edemedi.




Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.
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