08 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Konyaspor-Fenerbahçe maçında Mame Thiam penaltı bekledi!

İşte F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 29. haftasında oynanan - maçında 'ın yerde kaldığı pozisyonda sarı-lacivertliler penaltı bekledi. İşte o pozisyon... ()

'in 29. haftasında , deplasmanına konuk oluyor. Mücadelenin 16. dakikasında 'ın yerde kaldıpı pozisyonda sarı-lacivertliler penaltı bekledi.



Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.
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