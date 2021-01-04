Erol Bulut'tan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı sonrası itiraf! "Bazen tercihlerimiz yanlış olabiliyor"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 16. haftasında 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bulut, "Engellenen en çok şutu olan takımız. Bu ne demek? Bazen tercihlerimiz yanlış olabiliyor. Bunları daha iyi değerlendirmemiz lazım." dedi.
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapatan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"SADIK MÜTHİŞ İŞLER YAPTI"
"Sadık solda rakibe hiç şans vermedi. Hem oyun kurmada, hem defansta müthiş işler yaptı."
"FUTBOLCULARIMIN HEPSİNİ TEK TEK TEBRİK EDERİM"
"Eksiğimiz çok vardı. Hastalıklar vardı. İlk 11'i kurmakta zorlandık. Mevkisel olarak baktığımızda. Üzerinde çalıştık. Bu arayı iyi değerlendirmeye çalıştık. Maçı izlediğimizde iyi çalıştık, futbolcularımın hepsini tek tek tebrik ediyorum."
"3 PUAN ALMAK ÖNEMLİYDİ"
"Hafif sakatlığı olanları sahaya sürdük. 1-2 günlük antrenmanla oynayan Luiz Gustavo ve Ozan 90 dakika oynayıp müthiş performans sergiledi. Sakatlıktan dönen Samatta ve Valencia iyi oynadı. Önemliydi bugün 3 puan almak ve üst tarafa yakın olabilmek, zorlamak."
"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN SIRADAKİ MAÇ"
"Birkaç gün sonra önemli bir maçımız var. Oraya da en iyi şekilde hazırlanıp 3 puanla devam etmek istiyoruz. Ben bir sonraki maçı hiçbir zaman düşünmüyorum. Benim için önemli olan sıradaki maç. Tercihlerimi buna göre yaptım."
"PUANIMIZIN DAHA FAZLA OLMASINI İSTERDİK"
"15. hafta 29 puan. Daha fazla olmasını isterdik. İstenmeyen nedenlerden dolayı... Oraya fazla girmek istemiyorum. Kendimize de bakmamız lazım."
"BAZEN TERCİHLERİMİZ YANLIŞ OLABİLİYOR"
"Engellenen en çok şutu olan takımız. Bu ne demek? Bazen tercihlerimiz yanlış olabiliyor. Bunları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Orta, şut, pas bunları daha iyi kullanmamız lazım. Yüzde 15 daha doğru karar versek, daha farklı olurdu."
"DAHA İYİYE GİTMEMİZ GEREKİYOR"
"Kolay değil. 18 yeni transfer var. Aralıklarla gelen futbolcular oldu. Ben her zaman söylüyorum. Bahane aramıyorum. Bu bir gerçek. Daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Bu kapasitemiz de var."
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