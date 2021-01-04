05 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Samatta Kasımpaşa maçıyla 42 gün sonra sahalara döndü

Samatta 42 gün sonra sahalara döndü
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

'in 16. haftasında deplasmanda ile karşılaşan 'de Mbwana , 42 gün sonra sahalara döndü.

'nin Tanzanyalı forveti , 42 gün sonra kadroya dahil edildi. Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan 28 yaşındaki futbolcu, son olarak 24 Kasım'da 'nda oynanan maçında forma giymişti. Samatta, karşısında yedek kulübesinde başlarken, maçın 74. dakikasında 'nın yerine oyuna dahil oldu.

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