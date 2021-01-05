Flaş transfer iddiası! "Fenerbahçe devre arasında büyük bir satış yapacak"

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Son Sayfa Transfer programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Demir, sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde 10 milyon Euro'nun üzerinde bir satış gerçekleştireceğini söyledi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi 5 Ocak itibarıyla resmen başlarken, devre arasında birkaç takviye yapması beklenen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir, Son Sayfa Transfer programında sarı-lacivertlilerin transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde 10 milyon Euro'nun üzerinde bir satış gerçekleştireceğini söyledi.

Volkan Demir açıklamasında, "Fenerbahçe büyük bir satış gerçekleştirecek. İsim henüz belli değil. Kulüpte bir satış hazırlığı var. 10 milyon Euro'nun üzerinde bir satış gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

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Volkan Demir: Fenerbahçe ara transfer döneminde 10 milyon Euro'nun üzerinde bir satış yapacak #SonSayfaTransfer pic.twitter.com/1zdd3WkskM — A Spor (@aspor) January 4, 2021

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