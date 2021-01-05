05 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Flaş transfer iddiası! "Fenerbahçe devre arasında büyük bir satış yapacak"

Flaş transfer iddiası! F.Bahçe devre arasında büyük bir satış yapacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

yorumcusu , Son Sayfa Transfer programında 'nin transfer gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Demir, sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde 10 milyon Euro'nun üzerinde bir satış gerçekleştireceğini söyledi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ()

'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi 5 Ocak itibarıyla resmen başlarken, devre arasında birkaç takviye yapması beklenen ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

yorumcusu ve muhabiri , Son Sayfa Transfer programında sarı-lacivertlilerin transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde 10 milyon Euro'nun üzerinde bir satış gerçekleştireceğini söyledi.

Volkan Demir açıklamasında, "Fenerbahçe büyük bir satış gerçekleştirecek. İsim henüz belli değil. Kulüpte bir satış hazırlığı var. 10 milyon Euro'nun üzerinde bir satış gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

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