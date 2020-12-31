31 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de transfer çıkmazı! Erol Bulut ve yönetim...

F.Bahçe'de transfer çıkmazı! Erol Bulut ve yönetim...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

Ocak ayında başlayacak dönemi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem stoper transferi. Sezon başında kadrosuna kattığı ve Marcel Tisserand'dan istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertlilerde yönetimin forması giyen Sokratis'i kadroya katmayı amaçladığı, teknik direktör 'un ise 'dan eski öğrencisi Caulker'i kadroda görmek istediği öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

'tan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, ara transferde stopere yeni bir takviye yapmayı planlıyor. Listenin ilk sırasında Sokratis yer alıyor. Yönetim, 32 yaşındaki Yunan stoperle temaslara başladı. Ancak 'un gönlünün ise Alanya'dan eski öğrencisi Caulker'de olduğu ifade ediliyor. ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 29 yaşındaki Caulker bu sezon ligde 14 maçta 2 gol+1 asistle oynadı. Bir yandan da Lemos'a müşteri arayan sarı-lacivertliler, Uruguaylı stoperi gönderdikten sonra hamlesini yapacak.

(Fotomaç)

F.Bahçe stoper transferi yapacak mı? Canlı yayında açıkladı haberin devamı

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