31 Aralık 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'de transfer çıkmazı! Erol Bulut ve yönetim...
Ocak ayında başlayacak transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem stoper transferi. Sezon başında kadrosuna kattığı Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand'dan istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertlilerde yönetimin Arsenal forması giyen Sokratis'i kadroya katmayı amaçladığı, teknik direktör Erol Bulut'un ise Alanyaspor'dan eski öğrencisi Caulker'i kadroda görmek istediği öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Mauricio Lemos'tan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, ara transferde stopere yeni bir takviye yapmayı planlıyor. Listenin ilk sırasında Sokratis yer alıyor. Yönetim, 32 yaşındaki Yunan stoperle temaslara başladı. Ancak Erol Bulut'un gönlünün ise Alanya'dan eski öğrencisi Caulker'de olduğu ifade ediliyor. Alanyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 29 yaşındaki Caulker bu sezon ligde 14 maçta 2 gol+1 asistle oynadı. Bir yandan da Lemos'a müşteri arayan sarı-lacivertliler, Uruguaylı stoperi gönderdikten sonra hamlesini yapacak.
(Fotomaç)
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