Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut "dalya" yapacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 9. haftada oynanacak Gençlerbirliği maçıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıkacak. 45 yaşındaki teknik adam; Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin başında çıktığı 99 maçta 40 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 yenilgi aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı müsabakayla teknik direktör olarak Süper Lig'de "dalya" diyecek.
Sezon başında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen Bulut, sarı-lacivertlilerin başında 8 lig maçında görev aldı. Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'da 57, Aytemiz Alanyaspor'da ise 34 karşılaşmaya çıkmıştı.
İlk takımı Yeni Malatyaspor
Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerine 2017'de Yeni Malatyaspor'da başladı.
Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yapan Erol Bulut, 2017-2018 sezonunun 7. haftasında Yeni Malatyaspor'un başına geçti.
Yeni Malatyaspor, Erol Bulut yönetiminde 2017-2018 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamladı. Sarı-siyahlılar, söz konusu sezonda Bulut yönetiminde ligde 28 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.
Erol Bulut'un başında bulunduğu Yeni Malatyaspor, 2018-2019 sezonunda ise başarılı bir performans ortaya koydu. Sarı-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 4 takım arasına kalmayı başardı ancak yarı finalde Galatasaray'a elenmekten kurtulamadı.
Galatasaray ile kupada oynanan rövanş maçının ardından Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut'la yollar ayrıldı. Bulut yönetiminde 29 lig maçına çıkan Malatya ekibi, 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Sarı-siyahlı takım, 2018-2019 sezonunu 47 puanla 5. basamakta tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.
Alanyaspor'da çıkışını sürdürdü
Erol Bulut, 2019-2020 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'da görev yaptı ve sergilenen başarılı futbolun mimarlarından oldu.
Turuncu-yeşilli takım, Bulut yönetiminde 8 hafta liderlik koltuğunda oturduğu sezonu 57 puanla 5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Aytemiz Alanyaspor'u finale taşıdı. Alanya temsilcisi, finalde Trabzonspor'a 2-0 yenilerek ikincilikle yetindi.
Görev yaptığı takımlarda oynattığı etkili futbolla dikkati çeken Erol Bulut, 1995-1999 yıllarında formasını giydiği Fenerbahçe'ye bu sezon başında teknik adam olarak döndü.
Ligde 99 maçta 40 galibiyet
Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de 99 maçta görev yaptı.
Üç ayrı takımda çıktığı bu müsabakalarda 40 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 yenilgi yaşayan Bulut, 1,49 puan ortalaması yakaladı.
Erol Bulut'un görev yaptığı takımlarda lig performansı şöyle:
|Takım
|Maç
|Galibiyet
|Beraberlik
|Mağlubiyet
|Yeni Malatyaspor
|57
|19
|17
|21
|Aytemiz Alanyaspor
|34
|16
|9
|9
|Fenerbahçe
|8
|5
|2
|1
|Toplam
|99
|40
|28
|31
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