20 Kasım 2020, Cuma

BASKETBOL

Real Madrid-Fenerbahçe Beko maçı öncesi Jan Vesely kadrodan çıkarıldı!

Maç öncesi F.Bahçe'de yıldız isim kadrodan çıkarıldı
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Beko deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde maç öncesinde rahatsızlandı ve müsabaka kadrosundan çıkarıldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında temsilcimiz Beko, 'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler, maç öncesinde 'nin rahatsızlandığını ve maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama:

"Oyuncumuz Jan Vesely, rahatsızlığı nedeniyle maç kadromuzdan çıkartılmıştır."

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