19 Kasım 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 1 isim daha pozitif çıktı

F.Bahçe'den corona açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 Giriş Tarihi: 19.11.2020

, Enner 'nın ardından bir futbolcusunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Enner 'nın ardından bir futbolcusunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2'ye yükselmiştir. Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır..
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