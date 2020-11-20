Fenerbahçe eskiye dönüyor! "Milenyum ruhu"
Sportif direktör olarak Emre Belözoğlu'nu başa getiren Fenerbahçe; Semih Şentürk'ü futbol akademisine, Selçuk Şahin'i de İdari Koordinatörlük görevine getirmişti. Sarı-lacivertlilerde daha önce forma giyen 7 isim kulüpte görev alıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe başarı için özüne döndü. Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli yönetim, futbol şubesini, takımı ve camiayı bilen isimlere teslim etti. Kanarya'nın Süper Lig'e damgasını vurduğu ve 2001- 17 yılları arasında 6 şampiyonluk yaşadığı dönemde takımda futbolcu olarak görev yapan isimlere idari ve teknik heyette görev verildi. Takımın başına getirilen Erol Bulut, milenyum olarak anılan 2000'e bir yıl kala sarı-lacivertlilere veda etse de 1995-96 sezonunda şampiyonluk golünün asistini yaparak, taraftarın hafızasında kendine önemli bir yer edinmişti.
İŞTE SAHA KENARINDAKİ O İSİMLER
EMRE BELÖZOĞLU: Fenerbahçe formasını ilk kez 2008 yılında giydi. İki kez ayrılık yaşasa da 2020 yılında bu formayla futbolu bırakıp sportif direktörlük görevine getirildi.
SELÇUK ŞAHİN: 12 yıl Fenerbahçe forması giydi. Geçtiğimiz sezon Bursaspor'da futbolu bıraktı. İdari koordinatörlük görevine atandı.
VOLKAN DEMİREL: 17 yıl F.Bahçe kalesini koruduktan sonra Ersun Yanal döneminde teknik heyetle staja başladı. Şu an yardımcı antrenör.
MEHMET AURELIO: 2003-08 yılları arasında F.Bahçe forması giydi. Yardımcı antrenörlük görevini yürütüyor.
MEHMET YOZGATLI: 2004-07 arasında F.Bahçe'de oynadı. Erol Bulut'un yardımcısı olarak Alanyaspor'dan transfer oldu.
KEMAL ASLAN: Bu projenin ilk hamlesiydi. Dereağzı'nda gençlere mentörlük yaparak işe başladı.
SEMİH ŞENTÜRK: Sarı-lacivertlilerin eski nöbetçi golcüsü, Futbol Akademisi'ne antrenör oldu.
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