Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş tercih! Yıldız ismi kulübeye çekiyor

2-0 kaybedilen Konyaspor maçı sonrası teknik direktör Erol Bulut yaptığı açıklamada değişimin sinyallerini vermişti. Valencia, Samatta ve Thiam'ın kulübeye gelmesi ile ilgili bir beklenti olsa da Jose Sosa konusunda da sürpriz bir durumun yaşanması söz konusu.