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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş tercih! Yıldız ismi kulübeye çekiyor

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Gençlerbirliği maçında kadroda önemli değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor. 45 yaşındaki çalıştırıcının başkent ekibiyle oynanacak mücadelede yıldız ismi yedek kulübesine çekeceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:07
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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş tercih! Yıldız ismi kulübeye çekiyor

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor yenilgisiyle beklemediği bir sonuçla karşılaştı ve zirve yarışında hesapta olmayan bir puan kabı yaşadı. Geride bıraktığımız maçların aksine Konyaspor karşısında pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş tercih! Yıldız ismi kulübeye çekiyor

Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle bir maç eksiği bulunan Aytemiz Alanyaspor ile 17 puanda bulunan Fenerbahçe'de, Konyaspor maçında alınan yenilgi moralleri bozsa da sarı-lacivertliler çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Gençlerbirliği maçıyla yeniden çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe'de hedef; yeni bir seri yakalayıp sıralamada altında yer alan takımlarla puan farkını açmak.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş tercih! Yıldız ismi kulübeye çekiyor

Bu sezon kadrosunda çok köklü bir değişikliğe giden Fenerbahçe yaptığı 18 transferle bambaşka bir çehreye büründü. Takımda yer alan as oyuncuların yanı sıra yedek oyuncularını da yenileyen Fenerbahçe'de Erol Bulut'un eli rahatladı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş tercih! Yıldız ismi kulübeye çekiyor

2-0 kaybedilen Konyaspor maçı sonrası teknik direktör Erol Bulut yaptığı açıklamada değişimin sinyallerini vermişti. Valencia, Samatta ve Thiam'ın kulübeye gelmesi ile ilgili bir beklenti olsa da Jose Sosa konusunda da sürpriz bir durumun yaşanması söz konusu.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan flaş tercih! Yıldız ismi kulübeye çekiyor

Milliyet'te yer alan habere göre son Konyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giymeyen Arjantinli futbolcunun formayı Mert Hakan Yandaş'a kaptırma seçeneği ağır bastı. Teknik direktör Bulut, orta sahayı daha dinamik hale getirmek istiyor. Ayrıca son dönemde çıkış içinde olan Mert Hakan Yandaş'a da takımda yer arıyor.

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