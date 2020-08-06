06 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Erol Bulut'tan transfer değerlendirmesi! Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak...

Bulut'tan transfer değerlendirmesi! Mert Hakan, Gökhan, Caner ve Novak...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

Yeni sezon öncesi teknik direktörlük koltuğuna 'u getiren ve yeni transferlerini tek tek açıklayan Fenerbahçe'de 45 yaşındaki çalıştırıcı kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Bulut, sarı-lacivertli takımın yeni transferleri , , ve ile ilgili de konuştu.

Gururla Fenerbahçe formasını taşıdığını ifade eden , 100'ün üzerinde lig maçına çıktım Fenerbahçe ile... Gururla o formayı taşıdım. Anlatmak kolay değil. Şimdi de inşallah futbolcularımızla teknik direktör olarak başarıya ulaşmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

3 senelik teknik direktörlük kariyerimde zorlu başlayan ve güzel tamamlanan süreçler oldu. Malatyaspor'u Avrupa'ya kadar taşıdık. Alanyaspor'da kupayı istedik ama olmadı. Güzel bir sezon yaşadık. Orada da ilk 5 içerisinde yer aldık ve yine Avrupa'yı elde ettik.

Fenerbahçe yeni sezon formalarını transferlerle tanıttı!

HEDEF ŞAMPİYONLUK!
Hedeflerinin belli olduğunu söyleyen 45 yaşındaki çalışıtırıcı, "Bu sene Fenerbahçemizle neler başaracağız, önemli olan o. Hedef belli. Böyle bir camiaya teknik direktör olmak kolay değil. Camianın beklentilerini biliyorum. İnşallah yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu buraya kazandırma mutluluğu yaşarız." ifadelerini kullandı.

Caner Erkin yeniden Fenerbahçe'de

"BENİM FELSEFEM HÜCUM FUTBOLUDUR"
Takımı defans oynattığı yorumlarına cevap veren Bulut, "Yorumcular hep defans oynattıklarımı söylediklerinde, yanlış bir yorum yaptıklarını görüyoruz. Zaten hiçbir zaman böyle bir hoca olmadım. Benim felsefem, hücum futboludur!" dedi.

Filip Novak Fenerbahçe'de!

"MERT HAKAN TRANSFERİ BENİ MUTLU ETTİ"
'ın takıma katılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden başarılı teknik adam, "Mert Hakan Yandaş Sivasspor'da müthiş bir sezon geçirdi. Attığı gollerle yaptığı asistlerle ön plana çıktı. Fenerbahçe ile anlaşması beni mutlu etti. İnşallah sistemimiz içinde bize çok katkı sağlayacak" dedi.

GÖKHAN GÖNÜL VE CANER ERKİN...
ve 'in Fenerbahçe'ye dönmesiyle ilgili konuşan Erol Bulut, Gökhan Gönül'ü anlatmaya gerek yok. Yuvasına döndü. Gökhan'ı izlediğimizde bazen kanat mı, bek mi anlayamıyorsunuz. Yaşına kimse bakmasın. Son yıllarda hep 30'un üzerinde maç oynadı. Çok büyük katkısı olacak. Caner Erkin, daha çok yaptığı asistlerle öne çıkan bir arkadaşımız. Hücum anlamında çok etkili. Dikine pasları ve ortaları. Defansa biraz daha az önem bir veren kardeşimiz. Bu bizim açımızdan sorun olmayacak. Çünkü, hücum futbolu oynayacağız." dedi.

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de

"NOVAK MÜTHİŞ BİR ÇIKIŞ YAPTI"
, 'da müthiş bir çıkış yaptı. Genelde sağ bekleri ortalıyor, Novak arka direkte gol atıyordu. 10 golle ön plana çıktı. Caner ile birlikte forma savaşına girecek. Hak eden sahada olacak. Her zaman bu şekilde olacak. Adaletli olacağız.

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de!

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