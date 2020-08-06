Gökhan Gönül Fenerbahçe'de
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir transferi daha açıkladı. Sarı lacivertli ekip, Beşiktaş'ta sözleşmesi biten Gökhan Gönül'ü resmen açıkladı.
Sarı-lacivertliler Beşiktaş ile yollarını ayıran Gökhan Gönül'ü resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz Gökhan Gönül'ü 1+1 yıllığına renklerine bağladı. Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül'e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül!" ifadeleri kullanıldı.
#SevgiLimitTanımaz BİZ FENERBAHÇEYİZ! 💛💙 https://t.co/lqQiQQsYwd pic.twitter.com/eQsWxPHbhQ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020
İMZA SONRA İLK AÇIKLAMA
Gökhan Gönül transferi sonrası yaptığı açıklamada "Kariyerim boyunca birçok röportaj verdim ama hiç bu kadar heyecanlandığım, mutlu olduğum bir gün hatırlamıyorum. İmza töreninde de, inşallah birçok şey konuşmak isterim. Ben buraya kazanılacak olan şampiyonluklara katkı vermek için geliyorum. 9 sene boyunca burada top oynadım. Sahada bu forma için neler yapabileceğimi taraftarlar çok iyi biliyorlar. Yine aynı Gökhan'ı izleteceğime kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
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