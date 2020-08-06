06 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 Giriş Tarihi: 06.08.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir transferi daha açıkladı. Sarı lacivertli ekip, 'ta sözleşmesi biten 'ü resmen açıkladı.

Sarı-lacivertliler ile yollarını ayıran 'ü resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz Gökhan Gönül'ü 1+1 yıllığına renklerine bağladı. Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül'e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül!" ifadeleri kullanıldı.

İMZA SONRA İLK AÇIKLAMA

Gökhan Gönül transferi sonrası yaptığı açıklamada "Kariyerim boyunca birçok röportaj verdim ama hiç bu kadar heyecanlandığım, mutlu olduğum bir gün hatırlamıyorum. İmza töreninde de, inşallah birçok şey konuşmak isterim. Ben buraya kazanılacak olan şampiyonluklara katkı vermek için geliyorum. 9 sene boyunca burada top oynadım. Sahada bu forma için neler yapabileceğimi taraftarlar çok iyi biliyorlar. Yine aynı Gökhan'ı izleteceğime kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.


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