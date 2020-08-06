06 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe yeni sezon formalarını transferlerle tanıttı!

F.Bahçe yeni sezon formalarını transferlerle tanıttı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 Giriş Tarihi: 06.08.2020

Sezonun sona ermesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran ; , , ve 'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, yeni transferleriyle birlikte 2020/2021 sezonunda giyeceği formaları da tanıttı.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , açıklamalarını peş peşe yapıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör 'un ardından , , ve Novak'ı kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan transfer bildirilerinde, oyuncuların yeni sezon formalı fotoğrafları paylaşıldı. Sarı-lacivertlilerin böylece gelecek sezon terleteceği çubuklu, lacivert ve altın sarısı formalar da taraftara sunulmuş oldu. Bu arada Fenerbahçe'nin bundan sonraki tüm transferlerini taraftara ithafen 12 numara ile tanıtacağı ifade edilirken, oyunculara daha sonra farklı bir numara verileceği kaydedildi.

İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları...





YENİ SEZON FORMALARI VİDEO İLE DUYURULDU

Fenerbahçe, 2020/2021 sezonunda giyeceği formaları hazırladığı video ile duyurdu. Formaların 12 Ağustos'ta satışa sunulacağı öğrenildi.

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