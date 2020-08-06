Fenerbahçe yeni sezon formalarını transferlerle tanıttı!
Sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe; Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, yeni transferleriyle birlikte 2020/2021 sezonunda giyeceği formaları da tanıttı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, açıklamalarını peş peşe yapıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un ardından Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Novak'ı kadrosuna kattı.
Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan transfer bildirilerinde, oyuncuların yeni sezon formalı fotoğrafları paylaşıldı. Sarı-lacivertlilerin böylece gelecek sezon terleteceği çubuklu, lacivert ve altın sarısı formalar da taraftara sunulmuş oldu. Bu arada Fenerbahçe'nin bundan sonraki tüm transferlerini taraftara ithafen 12 numara ile tanıtacağı ifade edilirken, oyunculara daha sonra farklı bir numara verileceği kaydedildi.
İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları...
YENİ SEZON FORMALARI VİDEO İLE DUYURULDU
Fenerbahçe, 2020/2021 sezonunda giyeceği formaları hazırladığı video ile duyurdu. Formaların 12 Ağustos'ta satışa sunulacağı öğrenildi.
💛💙 #BizFenerbahçeyiz https://t.co/rxRTLoG1k0 pic.twitter.com/GzdQjX2QvX— Fenerium (@fenerium) August 6, 2020
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