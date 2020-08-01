01 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Papadopoulos ‘bedava’ gelir!

Papadopoulos ‘bedava’ gelir!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

Defansa oyuncu arayan Fenerbahçe'ye menajerlerden Kyriakos Papadopoulos önerisi geldi. Hamburg ile sözleşmesi biten 28 yaşındaki Yunan stoperin bonservisi elinde.

Defansa oyuncu arayan Fenerbahçe'ye menajerlerden Kyriakos Papadopoulos önerisi geldi. Hamburg ile sözleşmesi biten 28 yaşındaki Yunan stoperin bonservisi elinde. Hamburg'da son dönemde forma şansı bulamayan Papadopoulos, 29 kez milli formayı giydi. Stoperin dışında ön liberoda da görev yapabiliyor.

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