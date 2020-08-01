Papadopoulos ‘bedava’ gelir!

Sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen İranlı futbolcu Alireza Jahanbakhsh'ı kiralamak için harekete geçtiği öne sürüldü.