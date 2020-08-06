Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de!
Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sivasspor'la sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş'ı transfer ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe yeni sezonun ilk transfer bombasını patlattı. Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertlilere 4 yıllık imza attı. Kanarya transferi sosyal medya hesabından bir video ile açıkladı. Videoda "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" ifadelerine yer verildi.
Videoda Mert Hakan'ın mesajı da dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe formasına giyerek "Sevgi limit tanımaz, biz Fenerbahçe'yiz" sözlerini sarf etti.
FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA SÖYLE
Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır.
Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz.
#SevgiLimitTanımaz BİZ FENERBAHÇEYİZ! 💛💙 https://t.co/lqQiQQsYwd pic.twitter.com/1BEqv49Pzx— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020
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