06 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Caner Erkin yeniden Fenerbahçe’de

Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 Giriş Tarihi: 06.08.2020

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren , eski takımı ’ye döndü. Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren , eski takımı 'ye döndü. Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı. Küçük detayların giderileceği ve Caner'in imzayı atmayı kabul ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin anlaşmayı resmi olarak bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.

Ömer Ali operasyonu haberin devamı

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