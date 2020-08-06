06 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Filip Novak Fenerbahçe'de!

F.Bahçe Novak transferini açıkladı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 Giriş Tarihi: 06.08.2020

Fenerbahçe, ile sözleşmesi sona eren Filip Novak'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Çek futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe, 'dan ayrılan Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çek savunma oyuncusunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Açıklamada, "Ailemize katılan Filip Novak'a çubuklu formamıza 'hoş geldin' diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Novak transferini böyle duyurdu

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