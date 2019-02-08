10 kişi Fenerbahçe son anda yıkıldı

Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. 45+2. dakikada Soldado'nun kırmızı kartla oyun dışında kaldığı mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 87. dakikada Kravets'in attığı golle 1-0 galip tamamladı..

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maça hakem Alper Ulusoy'un verdiği kararlar damga vurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile döndü. Kayserispor'un tek golü 87. dakikada Artem Kravets'in ayağından geldi.

Roberto Soldado, karşılaşmanın 45+2. dakikada yaptığı faul sonrası hakeme itirazdan direkt kırmızı kart gördü. Hakem Alper Ulusoy, 62. dakikada ise Kayserispor'un Umut Bulut'un ayağından bulduğu golü VAR'a giderek faul gerekçesiyle iptal etti.

Fenerbahçe bu beraberlik ile 13. sıraya gerilerken Kayserispor, 25 puana yükselerek 11.sıraya yerleşti.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılışında İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11'de ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde Göztepe'yi 2-0 yendikleri maçın kadrosunda dört değişiklik yaptı.

Sarı kart cezalısı Mehmet Topal'ın yerine Jailson, sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın yerine ise yeni transferlerden Serdar Aziz'e ilk 11'de görev veren Yanal, kadro dışı kalan Benzia'nın yerine Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı'nın yerine de cezası sona eren Hasan Ali Kaldırım'a şans tanıdı.

Sarı-lacivertli takım, maça Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado 11'iyle çıktı.

SERDAR VE TOLGAY 11'DE

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Serdar Aziz ile Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de şans buldu.

Sarı-lacivertlilerin transferin son gününde renklerine kattığı Sloven orta saha oyuncusu Zajc ile Moses, yedek kulübesinde yer aldı.

Öte yandan, sakatlıkları nedeniyle formadan uzak kalan kaleci Harun Tekin ile Frey de 21 kişilik kadroya dahil edildi.

6 OYUNCU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Soldado, İsmail Köybaşı, Isla, Ayew, Eljif Elmas ve Neustaedter, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kart görmeleri durumunda Atiker Konyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

HİKMET KARAMAN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin 20. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.

Karaman, Atila Turan'ın yerine savunmada Kucher'e, Hasan Hüseyin Acar'ın yerine ise cezası sona eren Mensah'a forma verdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Mensah, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets ilk 11'iyle sahaya çıktı.

TRİBÜNLER DOLDU

Kayserispor taraftarları, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Fenerbahçe taraftarı da takımlarını destekledi.