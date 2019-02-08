08 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

"Hakem katliam yaptı"

Kayserispr ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede ilk yarının son dakikalarında Roberto Soldado, Alper Ulusoy'un sarı kart göstereceği sırada bir anda kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Giriş Tarihi: 08.02.2019 21:44 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 21:45
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Hakem katliam yaptı

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu.

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Hakem katliam yaptı

Mücadelenin 45+2. dakikasında bir pozisyonda rakibine faul yapan Soldado'ya Alper Ulusoy sarı kart göstermek için elini cebine götürdü.

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Hakem katliam yaptı

Tam bu sırada Soldado'nun küfür ettiğine kanaat getiren Alper Ulusoy kırmızı kartını çıkardı.

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Hakem katliam yaptı

Ulusoy'un bu kararı başta sosyal medyada olmak üzere sarı lacivertli taraftarlardan büyük tepki topladı.

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Hakem katliam yaptı

Tecrübeli spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de konuyla ilgili NTV Spor'da yorumda bulundu.

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