Soldado: "Bireysel aptallıktan dolayı..."
Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Kayserispor maçının ilk yarısının son saniyelerinde gördüğü kırmızı kartla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Roberto Soldado'dan Kayserispor'a 1-0 kaybettikleri mücadelenin ardından özür geldi.
İlk yarının son saniyelerinde gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Soldado sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.
İspanyol golcü yaptığı açıklamada "Sorumluluğu kabul ediyorum. Bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Özür dilerim" dedi.
Soldado'nun Twitter'dan Türkçe olarak paylaştığı mesaj şu şekilde:
Bugün aldığımız mağlubiyette tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Çok iyi bir gidişat yakalamışken bir bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Özür dilerim.
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