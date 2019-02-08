09 Şubat 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Soldado: "Bireysel aptallıktan dolayı..."

Soldado'dan maç sonrası özür
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 Giriş Tarihi: 08.02.2019

'nin İspanyol golcüsü Roberto , maçının ilk yarısının son saniyelerinde gördüğü ilgili bir açıklama yayınladı.

'nin İspanyol yıldızı Roberto 'dan 'a 1-0 kaybettikleri mücadelenin ardından özür geldi.

İlk yarının son saniyelerinde gördüğü takımını 10 kişi bırakan Soldado bir açıklama yayınladı.

İspanyol golcü yaptığı açıklamada "Sorumluluğu kabul ediyorum. Bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Özür dilerim" dedi.

Soldado'nun Twitter'dan Türkçe olarak paylaştığı mesaj şu şekilde:

Bugün aldığımız mağlubiyette tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Çok iyi bir gidişat yakalamışken bir bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Özür dilerim.


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